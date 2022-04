Qualifiche F1 GP Australia, dove vederle in TV: gli orari italiani su TV8 e Sky

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022. Le qualifiche del sabato fanno da antipasto alla gara di Melbourne. Appuntamento a sabato alle ore 8 italiane con diretta TV su Sky e differita su TV8 a partire dalle 15:30. Scongiurato il pericolo di un'ulteriore cancellazione, dopo due anni d'assenza a causa del Covid si torna dunque a correre all'Albert Park, su un tracciato molto più veloce e spettacolare rispetto al passato. Dopo la vittoria del leader della classifica mondiale Charles Leclerc a Losail e quella del campione in carica Max Verstappen a Jeddah ci si attende un nuovo duello tra una Ferrari tornata competitiva e la Red Bull. Q1, Q2 e Q3 permetteranno di definire la griglia di partenza e chi sarà in pole position nella gara di domenica. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari e diretta TV del GP Australia.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Australia di Formula 1? Si parte sabato 9 aprile alle ore 8:00 italiane (alla luce del fuso orario, saranno le 16 a Melbourne). La sessione inizierà con il Q1 e andrà avanti poi con il Q2 e il Q3, fino alle 9. Il collegamento TV su Sky si aprirà alle ore 7:15 con lo studio, che sarà poi seguito dal Pre-qualifiche. Nel giro di un'ora, dopo l'inizio della qualifica, si conoscerà il nome del pilota che partirà dalla pole position dopo che Leclerc e Perez hanno conquistato le prime due stagionali.

Dove vedere in TV le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Australia? La diretta TV da Melbourne sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno vedere le qualifiche F1 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD (201, 207 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico Matteo Bobbi e Marc Gené. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà disponibile sull'app SkyGo o, dopo la sottoscrizione del pass "Sport", su Now. Nessuna diretta TV in chiaro, con le qualifiche che saranno visibili in differita su TV8 (cale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15:30.