Strapotere Verstappen, con una grande rimonta vince a Miami: la Ferrari delude, Leclerc settimo Max Verstappen torna al successo. Rimonta straordinaria per il campione del mondo che ha piegato Perez e Alonso. Quarta doppietta Red Bull. A Miami delusione Ferrari con Sainz quinto e Leclerc settimo.

A cura di Alessio Morra

Ha una vettura straordinaria ed è un pilota fenomenale. Fa notizia quando non vince. Ma stavolta Max Verstappen ha dovuto realizzare una gara straordinaria per vincere il Gran Premio di Miami per la seconda volta consecutiva. L'olandese partito dal 9° posto ha piegato il compagno di squadra Perez. Alonso torna sul podio. Gara deludente per le Ferrari. Sainz quinto, Leclerc settimo.

Perez parte bene e mantiene la prima posizione, Alonso e Sainz lo seguono. Verstappen al via è guardingo, sa di avere una vettura spaziale e non osa. Leclerc resta settimo e dà vita a un bel duello con Magnussen, che però poi vengono superati in un sol colpo sul rettilineo da Verstappen che pian piano inizia una grande rimonta, passa pure Gasly e Russell, con cui aveva un conto da regolare. Magnussen si mette davanti a Leclerc con un sorpasso fenomenale.

Le Ferrari sono tra le prime a fermarsi. Per i soliti problemi di degrado. Leclerc precipita al 14° posto, restando dietro a Magnussen. Sainz rientra ai box con grande velocità, troppa. E per questo subisce 5 secondi di penalità, che andranno così ad aggiungersi al suo tempo a fine gara.

Verstappen galoppa, guadagna secondi su secondi su Perez, che va per primo ai box. Le strategie differenti mescolano la classifica e producono una sfilza di sorpassi. Hamilton a fatica si libera di Albon e Hulkenberg, mentre Russell vola e va a caccia di posizioni importanti a suon di sorpassi.

Sainz prova a tenersi dietro Alonso, ma il due volte campione del mondo lo infila. Carlos è in difficoltà perché sa che con la penalità non solo perde il podio, ma anche la posizione su Russell che ringrazia via radio Hamilton che gli ha ceduto la posizione senza battagliare.

Leclerc torna a battagliare con Magnussen, sorpassi e contro sorpassi. Stavolta Charles si mette avanti e torna nella top ten dopo una sfilza di pit stop, compreso quello di Hamilton che effettua un bel sorpasso su Bottas per tornare tra i primi dieci. Ma soprattutto c'è Verstappen che senza pit stop guadagna su Perez e si mette al riparo da qualsiasi sorpresa.

E invece nel pit qualcosa sbaglia la Red Bull e Perez dopo la sosta di Max è al comando. La battaglia dura poco, è serrata, rispettosa. L'olandese passa e si mette avanti. Nel finale Leclerc perde la posizione su Hamilton, in grande spolvero nel finale. Quantomeno Charles supera Gasly e tiene la settima posizione.

Per le vittorie c'è poco da fare per tutti gli altri. Dominio assoluto per la Red Bull che ha vinto tutte e cinque le gare disputate, con quattro doppiette. Il divario in classifica di Verstappen e Perez è già enorme. Alonso comunque fa festa per l'ennesimo podio.