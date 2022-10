Spaventoso incidente in pista per David Schumacher: vertebra rotta per il nipote di Michael Spaventoso incidente nel corso dell’ultima gara del Campionato DTM 2022 ad Hockenheim nel quale è rimasto coinvolto anche il figlio e nipote d’arte David Schumacher che ha riportato un brutto infortunio.

A cura di Michele Mazzeo

Incidente horror nell'ultima gara del DTM sul circuito di Hockenheim che ha costretto la direzione di gara a chiudere in anticipo la corsa. Ad innescare il caos un contatto in curva 8 tra l'auto di Thomas Preining e quella del figlio e nipote d'arte David Schumacher (che ha avuto la peggio) durante una serrata lotta ruota a ruota cominciata al momento della ripresa delle ostilità dopo il precedente regime di Safety Car.

Dopo la collisione le due macchine sono andate a sbattere contro le barriere rimbalzando poi nuovamente in pista creando il caos con diverse vetture che seguivano a breve distanza coinvolte anch'esse nell'incidente e una, la Porsche SSR di Dennis Olsen, che ha perso varie componenti del motore trasformatesi in una spaventosa palla di fuoco che vagava sul tracciato. A quel punto la bandiera rossa e la conclusione anticipata della gara è apparsa inevitabile.

Tutti i piloti coinvolti nel maxi-incidente sono stati subito portati nel centro medico del circuito tedesco per i primi controlli dai quali non è emerso però alcun infortunio grave. Anche a David Schumacher infatti, dopo il check-up, era stato dato il via libera nonostante lamentasse un problema alla schiena. Tornato a casa però il 20enne tedesco (figlio dell'ex pilota di Formula 1 Ralf e nipote del leggendario Michael) ha continuato ad accusare dolori alla spina dorsale e pertanto, accompagnato dal papà, si è recato in un ospedale di Salisburgo per effettuare nuovi controlli.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto non ha però dato lo stesso esito dei primi controlli fatti sul circuito di Hockenheim: gli esami specialistici hanno infatti evidenziato la frattura di una vertebra nella zona lombare che dunque, pur non necessitando di intervento chirurgico, costringerà David Schumacher ad un lungo stop di almeno sei settimane durante le quali intraprenderà un percorso di riabilitazione.

Se questa pausa forzata non comprometterà la sua stagione nel DTM (con il round di Hockenheim si è infatti chiuso il calendario del Campionato Turismo Tedesco 2022), potrebbe però far perdere al nipote di Michael Schumacher la chance di tornare nel mondo delle monoposto dato che per il 2023 ambiva ad un sedile in pianta stabile in Formula 3 dopo un anno di pausa nel quale ha corso in F3 soltanto in due occasioni (ad Imola e a Zandvoort) con il team Charouz.