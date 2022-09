Spaventoso incendio a Motegi durante il GP Giappone: meccanici scappano dal box in fiamme Un incendio è divampato nel box di uno dei team del Motomondiale sul circuito di Motegi dove è in scena il GP del Giappone: i meccanici sono stati costretti a darsi alla fuga dopo il divampare improvviso delle fiamme.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP del Giappone del Motomondiale 2022 si apre con uno spaventoso incidente avvenuto sul circuito di Motegi. Mentre i team di Moto3, Moto2 e MotoGP stavano sistemando le moto in vista delle sessioni in pista, in uno dei box situato nella pit-lane del tracciato nipponico è divampato un incendio che ha costretto all'immediata fuga i meccanici della squadra Marc VDS, compagine che milita nella classe intermedia, e anche quelli dei team della top-class Aprilia e Suzuki che si trovavano nei box a fianco.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è riuscito a sedare le fiamme che hanno creato il caos nella pit-lane del circuito giapponese ma che, per fortuna, non sembrano aver ferito nessuno dei membri della squadra belga né aver danneggiato le moto con cui i loro piloti scenderanno in pista per disputare il GP del Giappone. Non è invece ancora stato stabilito quanti danni materiali abbia arrecato al team il rogo scoppiato nel garage numero 12 del circuito di Motegi nel giorno che precede l'inizio vero e proprio del weekend di gara nel Paese del Sol Levante.

A provocare l'incendio che ha creato scompiglio nel paddock del Motomondiale sarebbe stato un malfunzionamento di uno dei motorini d'avviamento delle moto della squadra belga con i materiali e i tappeti utilizzati per allestire il box che, in seguito alle scintille, avrebbero quindi preso fuoco provocando un'immediata fiammata e infine una gigantesca nuvola di fumo che ha ricoperto tutta la pit-lane allertando inevitabilmente tutti gli uomini degli altri team che all'interno dei loro box in quel momento stavano lavorando alle motociclette da mandare in pista tra qualche ora per questo quintultimo round del Motomondiale 2022.