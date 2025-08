Solo le McLaren davanti alla Ferrari di Leclerc a Budapest: come sono andate le prove libere del GP Ungheria

Poche sorprese all'Hungaroring nel primo giorno di attività in pista del weekend del GP d'Ungheria della Formula 1 2025. Le McLaren, dominatrici del campionato, confermano la propria supremazia anche nelle prime due sessioni di prove libere sul tracciato magiaro con Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri nella classifica dei tempi sia nelle FP1 che nelle FP2. Terzo in entrambe le sessioni è stato Charles Leclerc con la Ferrari che al pomeriggio ha chiuso la simulazione di qualifica a quattro decimi dall'1:15.624 messo a referto dal britannico della McLaren ed effettuare una solida simulazione di passo gara con un'andatura non molto distante da quella dei piloti sulle "astronavi" color papaya.

Situazione simile anche nella prima sessione di prove libere andata in scena al mattino: anche nelle FP1 a dettare il passo sul giro secco erano state le McLaren di Lando Norris (1:16.052) e Oscar Piastri (staccato di 19 millesimi) con la Ferrari che, almeno con Charles Leclerc (a +0.217), si è confermata seconda forza mentre tutti gli altri, dalle Mercedes di Antonelli e Russell alla Red Bull di Verstappen, hanno rimediato oltre otto decimi di ritardo dal leader della sessione. Stesse gerarchie emerse anche nella simulazione di passo gara con il monegasco della scuderia di Maranello unico a riuscire a girare sui ritmi dei due alfieri del team di Woking.

La grande sorpresa delle FP2 è stata invece la simulazione di qualifica dell'Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso (che aveva saltato le FP1 a causa di un problema muscolare alla schiena) che hanno messo rispettivamente a segno la quarta e la quinta miglior prestazione cronometrica della sessione mettendosi alle spalle l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, le Mercedes di Russell e Kimi Antonelli, e anche un Max Verstappen in grande difficoltà (solo 14° tempo per l'olandese che si è più volte lamentato in radio del pessimo bilanciamento della sua monoposto). Per quanto riguarda la simulazione di qualifica invece la grande sorpresa delle FP2 è stato Nico Hulkenberg autore del migliore long run su gomme medie con la Sauber.

La classifica delle FP1 del GP d'Ungheria della Formula 1 2025

Lando Norris (McLaren) 1:16.052 Oscar Piastri (McLaren) +0.019 Charles Leclerc (Ferrari) +0.217s Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.629 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.682 Oliver Bearman (Haas) +0.826 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.828 George Russell (Mercedes) +0.873 Max Verstappen (Red Bull) +0.888 Lance Stroll (Aston Martin) +0.906 Alexander Albon (Williams) +0.932 Esteban Ocon (Haas) +0.952 Pierre Gasly (Alpine) +1.071 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.132 Carlos Sainz (Williams) +1.143 Felipe Drugovich (Aston Martin) +1.217 Yuki Tsunoda (Red Bull)+1.341 Franco Colapinto (Alpine) +1.412 Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.600 Paul Aron (Sauber) +3.736

La classifica delle prove libere 2 del GP Ungheria della F1 2025