Sid Veijer è morto a 7 anni dopo un incidente in pista: tragedia nel mondo del motociclismo Una terribile notizia arriva dall’Olanda: è morto Sid Veijer, il baby prodigio delle minimoto e cugino del pilota della Moto3 Collin Veijer, dopo un incidente in pista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il mondo del motociclismo è in lutto. Nelle scorse ore è arrivata la terribile notizia della morte di Sid Veijer, giovanissimo prodigio delle minimoto che lo scorso 22 dicembre, mentre si allenava con una minimoto in una pista kart indoor in Olanda, era stato protagonista di un bruttissimo incidente. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravi ed è stato ricoverato con diverse ferite alla testa e al viso, con conseguenti interventi chirurgici.

La notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare è arrivata domenica 5 gennaio e a comunicarla è stata la famiglia: "Sid ha lottato come un leone. Abbiamo combattuto fino all'ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto quello che potevano". Cugino del pilota della Moto3, Collin Veijer, Sid era diventato campione olandese junior di mini moto solo due mesi fa.

Il padre del giovanissimo pilota, Reinold Viejer, ha riportato così la tragica notizia sui suoi social network e ha ricordato così il figlio: "Lunedì scorso si era accesa una piccola luce sulla situazione di Sid. Alla fine della settimana, quei riflettori sono diventati lo scenario più oscuro perché Sid non poteva vincere. Sid ha combattuto come un leone. Noi, Reinold e Rianne, Boyd, Muck e Loek, lo abbiamo supportato fino all'ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto quello che potevano".

Anche Collin Veijer ha scritto un messaggio al piccolo Sid: "Sid, hai lottato più forte che potevi con quello che è successo. Ma non potevi vincere questa battaglia dura e difficile. Sono molto orgoglioso di essere tuo cugino e non dimenticherò mai i momenti divertenti che abbiamo passato insieme anche se non ero molto a casa. Non dimenticherò mai i ricordi e non ti dimenticherò mai come persona. Sarai sempre nella mia mente. Mi motivi a combattere duramente quanto te. Ti amo, Sid".

La polizia sta ora indagando sulle circostanze che potrebbero aver portato all'incidente sulla pista Swalmen, in cui Sid ha riportato ferite alla testa e al viso che hanno portato alla morte del giovanissimo motociclista olandese.