Sergio Perez arriva in Cadillac F1 e scarica macigni sulla Red Bull: “Guardate cosa fanno ora”

Sergio Perez non vede l'ora di tornare nell’abitacolo di una Formula 1. Lui e Valtteri Bottas saranno i piloti della Cadillac nella prossima stagione, quella che segnerà l'esordio della scuderia americana in griglia. Le prime parole da neo-pilota F1 gli hanno dato l'occasione per togliersi qualche sassolino nei confronti della Red Bull, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi.

Sergio Perez alla Cadillac, si toglie i sassolini sulla Red Bull

Checo infatti si congedò a fine 2024, sei mesi dopo il rinnovo contrattuale. A causa delle difficoltà con la sua monoposto, la Red Bull decise di pagargli la buonuscita, sostituendolo con Lawson e Tsunoda al fianco di Verstappen. Un’esperienza che ha lasciato il segno sul 35enne, ora molto carico in vista della nuova avventura in Cadillac.

Perez e il rendimento della Red Bull senza di lui

Perez sente di non avere nulla da dimostrare, e ha chiamato in causa i risultati ottenuti dalla Red Bull dopo il suo addio, tutt’altro che esaltanti: "Sento di non avere nulla da dimostrare. Non solo per i piloti che sono venuti dopo di me, ma anche per quelli che mi hanno preceduto. Ora tutti se lo dimenticano, ma è sempre stato un posto complicato, in cui bisognava continuamente adattarsi e costruirsi fiducia mentale. È una sfida unica. Non credo di dover dimostrare nulla, basta guardare ai punti che hanno fatto: cinque in tutta la stagione (anche se in realtà i punti fatti senza contare Verstappen sono sette, ndr)".

Di certo quella separazione ha lasciato il segno, con Perez che ha avuto bisogno di un periodo di pausa per staccare la spina: "Era importante avere questo tempo lontano dallo sport, soprattutto perché solo a fine anno è stato chiaro che non avrei continuato con Red Bull. Non volevo saltare su un altro sedile solo per restare in griglia. Dovevo capire cosa volessi davvero dal mio futuro".

La voglia di ripartire alla Cadillac per Perez

Ora però la testa è alla Cadillac, per lasciarsi tutto definitivamente alle spalle e ripartire con slancio ed entusiasmo: "Più parlavo con il team, più diventava evidente che era il progetto giusto. Non è tornare con una squadra qualunque per lottare per podi e punti: è un progetto completo, con una dinamica diversa".