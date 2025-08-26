Formula 1
video suggerito
video suggerito

Sergio Perez arriva in Cadillac F1 e scarica macigni sulla Red Bull: “Guardate cosa fanno ora”

Perez riparte in Formula 1 con Cadillac dopo le delusioni in Red Bull. Il pilota messicano si toglie qualche sassolino.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sergio Perez non vede l'ora di tornare nell’abitacolo di una Formula 1. Lui e Valtteri Bottas saranno i piloti della Cadillac nella prossima stagione, quella che segnerà l'esordio della scuderia americana in griglia. Le prime parole da neo-pilota F1 gli hanno dato l'occasione per togliersi qualche sassolino nei confronti della Red Bull, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi.

Sergio Perez alla Cadillac, si toglie i sassolini sulla Red Bull

Checo infatti si congedò a fine 2024, sei mesi dopo il rinnovo contrattuale. A causa delle difficoltà con la sua monoposto, la Red Bull decise di pagargli la buonuscita, sostituendolo con Lawson e Tsunoda al fianco di Verstappen. Un’esperienza che ha lasciato il segno sul 35enne, ora molto carico in vista della nuova avventura in Cadillac.

Perez e il rendimento della Red Bull senza di lui

Perez sente di non avere nulla da dimostrare, e ha chiamato in causa i risultati ottenuti dalla Red Bull dopo il suo addio, tutt’altro che esaltanti: "Sento di non avere nulla da dimostrare. Non solo per i piloti che sono venuti dopo di me, ma anche per quelli che mi hanno preceduto. Ora tutti se lo dimenticano, ma è sempre stato un posto complicato, in cui bisognava continuamente adattarsi e costruirsi fiducia mentale. È una sfida unica. Non credo di dover dimostrare nulla, basta guardare ai punti che hanno fatto: cinque in tutta la stagione (anche se in realtà i punti fatti senza contare Verstappen sono sette, ndr)".

Leggi anche
Valentino Rossi e Marquez s'incrociano sulla pista in Austria: non si degnano d'uno sguardo

Di certo quella separazione ha lasciato il segno, con Perez che ha avuto bisogno di un periodo di pausa per staccare la spina: "Era importante avere questo tempo lontano dallo sport, soprattutto perché solo a fine anno è stato chiaro che non avrei continuato con Red Bull. Non volevo saltare su un altro sedile solo per restare in griglia. Dovevo capire cosa volessi davvero dal mio futuro".

La voglia di ripartire alla Cadillac per Perez

Ora però la testa è alla Cadillac, per lasciarsi tutto definitivamente alle spalle e ripartire con slancio ed entusiasmo: "Più parlavo con il team, più diventava evidente che era il progetto giusto. Non è tornare con una squadra qualunque per lottare per podi e punti: è un progetto completo, con una dinamica diversa".

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
US Open
Sinner fa il suo esordio a Flushing Meadows: Jannik inizia contro Kopriva, 1° set dominato
Sinner racconta: "Ho lasciato tutto e la mia vita è cambiata completamente"
Alcaraz si presenta rasato e viene deriso: "Ma è orribile". Perché l’ha fatto
Venus Williams battuta all'esordio, si commuove: "È bello sentirmi più libera"
Il tabellone di Jannik agli US Open: Possibile incrocio con Draper o Musetti
Djokovic: "Mia moglie Jelena ha visto il peggio di me, mi dice cose che non voglio sentire"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views