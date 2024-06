video suggerito

Sebastien Ogier in ospedale dopo un incidente: il pilota si è scontrato con un’altra vettura in Polonia L’otto volte campione del mondo di rally Sebastien Ogier e il suo copilota Vincent Landais durante una ricognizione hanno avuto un incidente. Ogier è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una notizia brutta e preoccupante arriva direttamente dalla Polonia, dove il pilota francese Sebastien Ogier, otto volte campione del mondo di rally, è stato trasportato in ospedale, con l'elisoccorso, in seguito a un incidente avvenuto durante la ricognizione del Campionato del mondo di rally. La Toyota ha rilasciato un breve comunicato, ma non ha detto nulla sulle condizioni del pilota: "Seb e Vincent sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante la ricognizione per il Rally di Polonia e sono stati portati per accertamenti medici. Forniremo ulteriori informazioni a tempo debito".

L'incidente della Toyota di Ogier in Polonia

Le voci si rincorrono. E le voci sono pure troppe. L'unica certezza è che la Toyota di Ogier si è scontrata con un'altra vettura, non da gara, nella ricognizione del Rally di Polonia. Ogier è stato portato in ospedale con l'elicottero, così come la conducente dell'altra auto. Mentre il copilota Landais e il passeggero che viaggiava sull'altra auto invece sono stati portati in ospedale in ambulanza. La Toyota ha emesso un comunicato e ora si attendono notizie positive sulle condizioni di Ogier e di tutte le altre persone coinvolte nell'incidente.

Chi è Sebastien Ogier

Nato a Gap, nel 1983, il pilota francese è una leggenda dei rally. Ha vinto 8 titoli Mondiali, tra il 2013 e il 2021. Un fenomeno Ogier, che ha avuto modo di effettuare anche dei test con la Red Bull di Formula 1. Numeri straordinari i suoi in generale. 60 vittorie e 103 podi in 182 gare. Attualmente, il pilota della Toyota è al quinto posto del campionato 2024 del mondiale di Rally.