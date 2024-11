video suggerito

Sebastian Vettel cambia vita definitivamente, diventerà agricoltore: “Sto studiando” L’ex pilota tedesco, quattro volte campione del mondo di Formula 1, dopo aver lasciato l’attività ha deciso di cambiare totalmente vita e si sta dedicando all’agricoltura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In questi giorni il nome di Sebastian Vettel è stato tirato in ballo spesso, è stato così perché Max Verstappen ha vinto il quarto titolo Mondiale di F1 consecutivo, così come aveva fatto il pilota tedesco, sempre con la Red Bull. Seb ha lasciato il suo mondo da due anni, ogni tanto fa una capatina per un omaggio, un saluto a vecchi amici o per una nobile causa. Spesso viene tirato per la giacca, c'è chi paventa un ritorno, ma lui il casco e la tuta, per essere nuovamente in bagarre, non li rimetterà più: il suo futuro è nel mondo dell'agricoltura.

Una carriera stellare, poi il ritiro dalla F1 nel 2022

Solo sei piloti hanno vinto almeno quattro titoli in Formula 1: Hamilton, Schumacher, Fangio, Prost, Verstappen e Vettel, che è stato molto amato anche come pilota della Ferrari. Nel 2022 ha salutato tutti, ha avuto gli onori massimi, e da tempo pensa ad altro. La sua passione per l'ecologia e il mondo green è cosa nota e la sua nuova vita è nel mondo dell'agricoltura.

Vettel si è messo a studiare e lavorerà nel campo dell'agricoltura

Per ora sta studiando. Vuole formarsi, è un grande professionista in ogni campo e sta studiando per lavorare in quel mondo. Lo ha detto proprio Se durante una cerimonia di premiazione a Branuschweig in Germania: "Mi sto allenando un po' nel campo dell'agricoltura. La formazione non è a tempo pieno e richiederà quindi del tempo".

Vettel ha già una fattoria in Svizzera

Vettel tecnicamente si è messo a studiare. I media svizzeri (paese in cui vive) hanno scritto che il quattro volte campione del mondo sta completando il periodo di formazione nel centro di Pfaffikon. Il tedesco, che ha vinto 53 Gp in Formula 1, possiede una fattoria in Svizzera e ha dichiarato che vuole dedicarsi all'agricoltura perché è affascinato dall'origine dei prodotti, dalla valorizzazione del prodotto stesso, e al tempo stesso vede anche un potenziale business: "L'agricoltura mi sembra estremamente entusiasmante, soprattutto quando si tratta del futuro dell'agricoltura e del potenziale che ha rispetto al clima e ai suoi continui cambiamenti e sfide".