Sebastian Vettel è cresciuto con il mito di Michael Schumacher, è andato alla Ferrari apposta, voleva emularlo, ma purtroppo non ci è riuscito. Certo Seb è uno dei piloti con più vittorie in Formula 1 della Ferrari, ma il titolo Mondiale non è riuscito a conquistarlo. Da Maranello è andato via, Vettel guiderà per l'Aston Martin, dove avrà come compagno di squadra Lance Stroll, il figlio del proprietario del team, ma in pista avrà un occhio di riguardo per Mick Schumacher, il figlio del sette volte campione del mondo che farà il suo esordio in Formula 1 con la Haas, che lo ha scelto dopo il successo del titolo mondiale in Formula 2.

Mick e Seb sono legati da un ottimo rapporto. E il quattro volte campione del mondo vuole ricambiare ciò che ha fatto papà Michael che gli diede tanti consigli a inizio carriera. Ora tocca all'ex pilota di Red Bull e Ferrari aiutare il giovane Mick:

Sono felice di poterlo aiutare. Mick potrà contare sui miei consigli, anche se poi dovrà trovare la sua strada da solo. Sono e sarò sempre un fan di Michael e sono felice di aiutare se posso.

Peccato che Michael non possa seguire la carriera di Mick

Nell'intervista rilasciata a Sky Sports UK il trentatreenne pilota ha avuto belle parole per il giovane Schumacher: "Mick è un ragazzo eccezionale e ovviamente ho un legame molto speciale con suo padre", ma ha anche detto, con sincero rammarico, di essere molto triste nel pensare che Michael non ha la possibilità di seguire la carriera e la crescita del figlio che correrà in Formula 1 e di sicuro sarà protagonista: "È un peccato che Michael non abbia potuto assistere ai progressi di Mick negli ultimi anni e al suo passaggio ora in Formula 1. Da parte mia, mi piace molto, andiamo d'accordo e sarò felice di potergli dire tutto quello che so".