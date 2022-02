Sainz svela che Michael Schumacher è ancora presente in Ferrari: “Ogni meccanico parla di lui” Sono passati tanti anni dall’ultima volta che Michael Schumacher ha messo piede in Ferrari, eppure è come se lo sfortunato campione tedesco non se ne sia mai andato.

A cura di Paolo Fiorenza

Il 3 gennaio scorso Michael Schumacher ha compiuto 53 anni, protetto dall'amore infinito della moglie Corinna nella loro casa di Maiorca trasformata in clinica per un solo paziente: il sette volte campione del mondo di Formula 1 è impegnato in una dura battaglia per la vita da quel maledetto 29 dicembre 2013, quando cadde mentre sciava sulle nevi francesi di Meribel, procurandosi lesioni dalle quali non ha mai più recuperato.

Sparito dallo sguardo degli umani e assistito da una equipe medica che lo segue 24 ore su 24, il fuoriclasse tedesco è ormai entrato nella sfera eterea del mito, diventando nume tutelare e fonte di ispirazione per generazioni di giovani piloti, a partire da suo figlio Mick. Quanto sia ancora presente Michael Schumacher nello stesso ambiente Ferrari, mito a braccetto di un altro mito, lo dimostrano le parole di Carlos Sainz.

"Da quando sono in Ferrari ascolto molte storie che riguardano Michael Schumacher – racconta il 27enne pilota della rossa al Corriere della Sera – È un uomo che avrei voluto conoscere, avere come compagno, per capire come riusciva ad essere così speciale. Ogni meccanico parla di lui ed è bello ascoltare come fu in grado di conquistare un intero gruppo, di trascinarlo, circondato da stima e affetto". Sembra quasi di vederlo materializzarsi, Schumi, erompendo nella sua classica risata che noi tifosi abbiamo imparato ad amare, pole dopo pole, vittoria dopo vittoria.

Sainz spera di ripercorrerne le orme in Ferrari, il feeling col Cavallino è al top, al punto da auspicare che presto il matrimonio venga rinnovato: "Mi piacerebbe rinnovare il contratto il più presto possibile. Come ha detto Binotto, siamo entrambi soddisfatti, abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo. Ci stiamo provando. Diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia ambizione massima".