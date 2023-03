Sainz si sfoga alla vigilia del Mondiale della Formula 1 2023: “Succede solo alla Ferrari” Alla vigilia della prima gara del Mondiale F1 2023 in Bahrain il pilota della Ferrari Carlos Sainz sbotta riguardo al tema della possibile gerarchia prestabilita tra lui e il compagno di squadra Charles Leclerc.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 sta per prendere il via: dopo l'unica tre giorni di test prestagionali, nel weekend piloti e monoposto tornano in pista a Sakhir per il GP del Bahrain che apre la nuova stagione. La Ferrari si presenta con una squadra rinnovata ai vertici con il nuovo team principal Frederic Vasseur e il nuovo capo delle strategie Ravin Jain e una nuova vettura, la SF-23, che nei test, pur dimostrandosi veloce e affidabile, ha dovuto fare i conti con qualche problema inatteso (dal muso che si ammacca improvvisamente in rettilineo alla comparsa del porpoising fino ad un posteriore nervoso che aumenta il degrado delle gomme, soprattutto per quel che riguarda le mescole medie e soft).

I piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e gli obiettivi, cioè competere con le Red Bull di Verstappen e Perez per i titoli iridati, sono invece gli stessi della passata stagione. E a tal proposito anche le domande che si pongono i tifosi prima dell'inizio del campionato non sono mutate. Soprattutto quella in merito alle gerarchie tra i due alfieri del Cavallino: in molti si chiedono difatti se ci sarà una prima e una seconda guida dando tra l'altro per scontato che il ruolo di prima punta spetti eventualmente al monegasco.

Se finora aveva sempre risposto diplomaticamente quando interpellato sull'argomento, rivelando anche di essere stato rassicurato a riguardo da Vasseur, alla vigilia della prima gara del Mondiale della Formula 1 2023 lo spagnolo ha espresso apertamente il suo pensiero sulla questione non nascondendo il proprio malumore. "Sento tanti discorsi su chi sia il pilota numero uno e chi il numero due alla Ferrari, ma niente del genere succede nelle altre squadre – ha difatti sbottato Carlos Sainz alla vigilia della gara inaugurale della nuova stagione secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport –. Non succede alla Red Bull e neanche in Mercedes dove addirittura c’è un sette volte campione del mondo, eppure nessuno dice che debba essere la punta della squadra" ha poi proseguito il madrileno seccato dalla leadership non ufficiale riconosciuta da molti al suo compagno di squadra.

Evidentemente infastidito ha poi chiuso il discorso sulle possibili gerarchie interne tra i piloti Ferrari mostrandosi sicuro del fatto che sarà la pista a parlare per lui: "Comunque non mi importa. So di cosa sono capace e cercherò di mettermi in gioco, com'è sempre stato" ha difatti chiosato Carlos Sainz chiudendo un argomento che sembra comunque non lasciarlo affatto indifferente anche se, fino ad ora, non sembra aver influito nel suo rapporto di collaborazione reciproca con Charles Leclerc.