F1 GP Bahrain 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Bahrain della Formula 1 2023 sul circuito di Sakhir: il programma con date e orari delle sessioni in pista del primo weekend di gara della nuova stagione e le caratteristiche del tracciato.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo i test prestagionali la F1 torna in pista a Sakhir per il primo gran premio della nuova stagione: da venerdì 3 a domenica 5 marzo infatti va in scena il GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1 2023.

Il programma della prima tappa stagionale è quello tradizionale: il venerdì i piloti scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato per le Libere 3 e le qualifiche e la domenica per la gara che assegna gli ultimi punti iridati dell'anno. Il fuso orario non influirà sensibilmente sugli orari delle varie sessioni sul circuito di Sakhir che saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio del Bahrain di F1 sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara saranno trasmesse gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo averle viste all'opera nei test della scorsa settimana, c'è grande attesa per quello che sarà il vero debutto delle nuove monoposto da Formula 1. Già dalle prime libere i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Ferrari e sulla Red Bull, per capire se le SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, risolti i problemi inattesi emersi nella tre giorni di test, possono fin da subito lottare alla pari con la favoritissima RB19 di Verstappen e Perez.

Da osservare con attenzione anche le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che nella pre-season hanno deluso le aspettative evidenziando diversi problemi; occhio anche all'Aston Martin, sorprendente nei test, su cui debutta Fernando Alonso. Ecco il programma completo del primo weekend di Formula 1 2023.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP del Bahrain della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 3 marzo alle ore 12:30 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà un'ora. I piloti poi nel pomeriggio torneranno in pista sul tracciato di Sakhir per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 16:00 per un'altra sessione di libere da 60 minuti.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Sakhir riprenderà poi la mattina di sabato 4 marzo alle ore 12:30 (ora italiana) quando andranno in scena le Libere 3 del GP Bahrain. Si tratta delle ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 16:00 e stabiliranno la prima pole position e la griglia di partenza.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP del Bahrain, cioè la prima gara del Mondiale della Formula 1 2023, andrà in scena domenica 5 marzo con la corsa che assegnerà i primi punti validi per le classifiche iridate di questo nuovo campionato. La partenza della gara di Sakhir è fissata alle ore 16:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato del Bahrain per disputare la prima corsa dell'anno.

Il circuito di Sakhir

Anche quest'anno sarà il circuito di Sakhir ad ospitare il GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1. Il circuito situato in mezzo al deserto, nei pressi della capitale Manama, misura 5.412 metri e si snoda lungo 15 curve.

A fare la differenza nei 57 giri di gara sarà però soprattutto l'aderenza all'asfalto particolarmente abrasivo e le sue elevate temperature che mettono a dura prova ogni singolo componente delle nuove monoposto (come già emerso durante i test prestagionali). Fondamentale sarà dunque trovare il giusto assetto aerodinamico su una pista in cui si dovrebbe girare con un carico aerodinamico medio.

Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Sakhir è un layout altamente impegnativo. Durante ogni giro del Bahrain International Circuit i freni vengono utilizzati 8 volte.

La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 328 km/h a 80 km/h in 2,95 secondi durante i quali percorrono 131 metri.

Lo scorso anno a vincere su questo circuito fu il pilota della Ferrari Charles Leclerc, mentre il campione del mondo in carica Max Verstappen a Sakhir non ha mai vinto. Tra quelli che scenderanno in pista nell'edizione 2023 del GP del Bahrain il driver con più vittorie su questo tracciato è Lewis Hamilton che ha trionfato in ben cinque occasioni, tre invece i successi di Fernando Alonso su questo circuito. Il record sul giro secco di questo tracciato appartiene al britannico della Mercedes (1:27.264 nel 2020) mentre per la tornata più veloce mai effettuata in gara a Sakhir bisogna tornare al 2004 quando cioè Pedro de la Rosa con la McLaren effettuò un intero giro durante la corsa del GP del Bahrain in 1:31.447.