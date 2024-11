video suggerito

Sainz si schianta apposta contro la Ferrari di Leclerc: la sfida al simulatore finisce male Durante un evento promozionale alla vigilia del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono sfidati pubblicamente al simulatore dando vita ad un esilarante siparietto culminato con lo spagnolo schiantasosi di proposito contro la SF-24 virtuale del compagno di squadra.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la pausa il Mondiale di Formula 1 2024 riparte da Las Vegas per gli ultimi tre GP della stagione, decisivi per la lotta iridata per il titolo costruttori tra Ferrari, McLaren e Red Bull. Prima di cominciare a fare sul serio, i piloti della scuderia di Maranello Charles Leclerc e Carlos Sainz, già in Nevada da inizio settimana, sono stati impegnati in diversi eventi promozionali legati alla Rossa o agli sponsor. E, durante uno di questi, è anche andato in scena un divertente episodio con i due compagni di squadra che hanno creato grande ilarità tra i presenti.

Nel corso di un evento all'interno di un Ferrari Store, infatti, il monegasco e lo spagnolo si sono sfidati al simulatore a bordo delle loro SF-24 virtuali stuzzicandosi a vicenda. A dare inizio al simpatico siparietto è stato Charles Leclerc che ha ricordato al compagno di scuderia lo sfortunato incidente che aveva condizionato pesantemente il suo ultimo weekend di gara sul circuito della Strip: "Ecco dov'era il tombino!" ha infatti esclamato il 27enne di Monte Carlo prendendo in giro il madrileno per il surreale inconveniente occorsogli nella scorsa edizione del GP di Las Vegas.

Carlos Sainz ha accusato il colpo ("Te lo faccio vedere io il tombino" ha difatti ironicamente risposto) e messo in atto la sua vendetta. Raggiunta la monoposto di Leclerc al simulatore l'ha infatti volontariamente tamponata mettendola fuori causa e con tono soddisfatto si è rivolto al compagno di squadra con un sarcastico "Sembra bello, no?" creando una grande ilarità tra i presenti.

Un simpatico siparietto che, se da un lato mostra la complicità che si è creata tra la coppia di piloti della Ferrari (che si separerà a fine stagione, con lo spagnolo che andrà in Williams lasciando il suo sedile a Lewis Hamilton), dall'altro mostra anche la grande competitività che esiste tra piloti, anche quando in palio apparentemente non c'è nulla e si corre su monoposto virtuali.