Sainz riceve un regalo d’addio che vale milioni: è sua la Ferrari della prima vittoria in F1 Carlos Sainz ha ricevuto un grande regalo da parte della Ferrari che nel giorno del suo addio gli ha donato la Ferrari con cui ha vinto a Silverstone nel 2022 per la prima volta in Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz dopo quattro intense stagioni ha lasciato la Ferrari. Lewis Hamilton lo sostituirà. Lo spagnolo nel 2025 guiderà per la Williams. Sainz è stato salutato e omaggiato con tutti gli onori dal team di Maranello che ha deciso anche di donargli la vettura con cui ha ottenuto il primo successo in Formula 1 nel Gp di Silverstone del 2022.

L'addio di Sainz alla Ferrari e i giri in pista con il papà

Quando è arrivato alla Ferrari Sainz ha avuto un compito complicato: ha preso il posto di un quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, molto amato dal popolo ferrarista. Il compito lo ha svolto alla grande. Sainz è andato molto meglio di quanto pensavano in molti. Quattro Gp vinti, sei pole position, venticinque volte sul podio. Risultati di alto livello ottenuti anche con un compagno di squadra forte come Leclerc.

L'addio non è stato semplice, d'altronde lasciare la Ferrari non ti fa restare indifferente. Hamilton sarà il nuovo compagno di Leclerc. Dopo la gara di Abu Dhabi, chiusa sul podio, Sainz è stato festeggiato realizzando una serie di giri sulla pista di Fiorano insieme al papà, Carlos Sainz senior, campione del mondo rally e più volte vincitore della Dakar.

La Ferrari ha regalato a Sainz la vettura del Gp Silverstone 2022

Un omaggio vero per un ragazzo che si è fatto apprezzare dentro e fuori la pista. Ma non è stato il solo. Perché la Ferrari ha deciso di donargli la monoposto con cui Sainz ha vinto la prima volta in Formula 1 nel Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. I dirigenti hanno deciso di fargli questo regalo in segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto all'interno del team.

Un privilegio del genere era stato concesso in passato solo ad altri due piloti: Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Vasseur salutandolo ha detto: "I momenti più emozionanti con Carlos saranno la vittoria di quest'anno in Australia, il suo ritorno dopo l'operazione di appendicite, la pole di Monza e la vittoria di Singapore dell'anno scorso".

La Ferrari donata a Sainz ha un grande valore economico

Il regalo della Ferrari a Sainz è qualcosa di meraviglioso per il pilota, che vede in modo tangibile l'affetto del team e l'effetto di queste annate. Ma va anche valutato il grande valore economico di questo regalo. Perché una vettura di Formula 1 in media costa circa 8 milioni di euro, e quel valore può solo salire con il passare nel tempo. Ma non si sa se quella Ferrari ha quel valore, bisogna capire infatti se gli è stata regalata una vettura completa di tutto, comprensiva anche della power-unit che ha un valore di 5 milioni.