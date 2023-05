Sainz in seconda fila a Miami, ma depone ogni speranza: “La Red Bull è troppo veloce” Charles Leclerc ha commesso un grave errore nelle Qualifiche e ha vanificato tutto. Carlos Sainz partirà dalla terza posizione, ma era assai sfiduciato: “Le Red Bull sono più veloci”.

A cura di Alessio Morra

La delusione c'è eccome. Charles Leclerc cercava la pole position, ma ha commesso due errori nelle Qualifiche di Miami. Il secondo errore è stato grave. Il monegasco è andato a muro, ha danneggiato la sua qualifica e pure quelle degli altri. Perché la bandiera rossa praticamente stoppato tutti gli altri, e ne ha pagato le conseguenze Verstappen che scatterà dalla nona posizione. Carlos Sainz tutto sommato può sorridere per il terzo posto, che era il suo obiettivo. Ma lo spagnolo non è totalmente soddisfatto.

L'obiettivo minimo era il 3° posto. La missione l'ha compiuta Sainz, che però a conti fatti sperava di fare qualcosa di più. Ma parlando con Sky Sport Formula 1 si è detto fiducioso della gara: "Sono state qualifiche complicate per tutti. Credo che sia difficile trovare il giusto feeling con questo asfalto. Abbiamo lottato per tutte le qualifiche, era molto semplice commettere errori. Il vento diventava sempre più forte e la nostra macchina in particolare diventa complicata da guidare in queste circostanze. Il terzo posto non è il nostro obiettivo, ma oggi non penso potessimo fare di meglio".

Il degrado gomme per domenica non è dovrebbe essere un alleato, anche se la pioggia potrebbe sparigliare le carte completamente. Sainz ovviamente ammette che la Red Bull è di un'altra battaglia, ma non si vede inferiore ad Alonso né tantomeno alla Mercedes, che è colata a picco. "Degrado? Non sappiamo quale sarà il caldo domani, è un’incognita. Di solito la gara è il nostro punto debole, ma questo weekend dovremo cercare di fare un lavoro migliore rispetto alle ultime. Questo potrebbe portarci sul podio, sarebbe un bel risultato. DRS accorciato un vantaggio contro le Red Bull? No, le Red Bull sono le Red Bull, sono più veloci. Ma con tutti gli altri sarà una bella battaglia. Con Fernando, con le Mercedes…sarà una gara emozionante. Margine? Sì, ne avevo ancora tanto. Tutti saremmo migliorati tanto senza la bandiera rossa. Io stavo facendo un ottimo primo settore. Siamo tutti vicini, il terzo posto è la posizione alla quale ambivamo".