Disastro Leclerc, va a muro e regala la pole del GP di Miami a Perez: condannato Verstappen Sergio Perez si prende la pole position del GP di Miami della Formula 1 2023: Leclerc va a muro e mette fine anticipatamente alle qualifiche regalando il primo posto al messicano e inguaiando anche Verstappen che era senza tempo e partirà dunque 9° in griglia di partenza. Sainz 3° dietro Alonso.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez conquista la pole position nelle qualifiche del GP di Miami della Formula 1 2023. Il messicano della Red Bull si gode di un clamoroso errore di Charles Leclerc finito a muro con la sua Ferrari durante l'ultimo tentativo del Q3 mettendo così fine anticipatamente alla qualifica anche per tutti gli altri piloti. Il messicano scatterà davanti a Fernando Alonso, Carlos Sainz e il sorprendente Kevin Magnussen che hanno chiuso il Q3 rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.

Beffato anche Max Verstappen che al momento dell'impatto del monegasco della Ferrari era senza tempo (per un errore commesso nel primo tentativo lanciato) e scatterà dunque dalla quinta fila della griglia di partenza, in nona posizione, dietro anche a Leclerc che, in virtù del tempo ottenuto nel primo tentativo (nel quale era stato protagonista di un lungo e aveva salvato la sua SF-23 dall'impatto con le barriere per una questione di centimetri) scatterà 7°.

Una qualifica quella di scena a Miami che era cominciata subito con un clamoroso rischio per i piloti Mercedes che solo grazie ad un giro veloce all'ultimissimo tentativo sono riusciti ad evitare l'eliminazione in Q1 toccata invece clamorosamente alle due McLaren di Norris e Piastri ma soprattutto all'Aston Martin di Lance Stroll. La grande sorpresa arriva però nel Q2 con Lewis Hamilton che non riesce a superare il taglio e dovrà quindi partire in 13esima posizione nella griglia di partenza della gara di domenica.

Leggi anche Leclerc mostruoso nelle qualifiche a Baku! Spettacolare pole position davanti alle Red Bull

La griglia di partenza del GP Miami della Formula 1 2023