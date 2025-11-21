Formula 1
video suggerito
video suggerito

Sainz e la strana risposta sulla Ferrari: “In questo momento sono la rana col tè”. Cosa vuol dire

L’ex Carlos Sainz usa un meme per commentare le tensioni esplose in Ferrari dopo le parole di John Elkann: ecco perché la frase della “rana col tè” racconta meglio di qualsiasi analisi il suo attuale rapporto con la Rossa.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il lungo quadriennio in Ferrari ha permesso a Carlos Sainz di conoscere da vicino le dinamiche interne di Maranello, vivendo fasi alterne tra risultati, pressioni e cambi al vertice. Proprio per questo, nel weekend del GP di Las Vegas della Formula 1 2025, era inevitabile che gli venisse chiesto un commento sulle tensioni esplose dopo l'uscita pubblica di John Elkann, che dopo Interlagos aveva invitato i piloti a "parlare di meno e pensare a guidare".

I diretti interessati hanno usato la diplomazia: con Leclerc a far da scudo e Hamilton invece a rispondere in punta di fioretto senza però inasprire gli animi. La risposta dello spagnolo, invece, non è stata politica né tecnica. È stata un'immagine: "Hai presente il meme con la rana che beve il tè? Sono proprio io in questo momento. Non sono affari miei". Un riferimento diretto al meme di Kermit la rana, simbolo di distacco ironico davanti a una situazione potenzialmente esplosiva. Una scelta precisa: Carlos Sainz non vuole essere trascinato in una polemica che non gli appartiene più.

L’ex pilota della Ferrari Carlos Sainz, oggi in Williams
L’ex pilota della Ferrari Carlos Sainz, oggi in Williams

Il madrileno, oggi pilota Williams, ha usato quell'immagine per definire il confine tra il suo presente e un passato che non intende rianimare. La frase ha subito catturato l'attenzione del paddock perché sintetizza perfettamente la sua posizione: osservatore privilegiato, sì, ma anche totalmente disinteressato a rientrare nel dibattito interno alla Ferrari.

Leggi anche
Bagnaia ripensa al GP di Motegi: "Il momento peggiore, mi ha confuso. Qualcuno mi spieghi cosa successe"

La metafora della "rana col tè" diventa così la fotografia del suo nuovo approccio: prendere le distanze con leggerezza, senza alimentare discussioni che rischiano di pesare su una squadra già sotto pressione e su una stagione in cui Maranello sta vivendo un clima teso.

Il famoso meme della rana che beve il tè citato da Carlos Sainz a Las Vegas
Il famoso meme della rana che beve il tè citato da Carlos Sainz a Las Vegas

Carlos Sainz preferisce concentrarsi su una Williams che in Nevada nelle prime libere ha mostrato segnali incoraggianti, ribadendo di voler guardare avanti. E il suo "sorseggiare il tè" è il modo più efficace e tagliente per far capire che le polemiche della Ferrari non sono più parte del suo mondo e dunque lui non può far altro che far da spettatore disinteressato ad una situazione potenzialmente esplosiva.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Spalletti si toglie il sassolino dalla scarpa sulla Nazionale: "Adesso tutti se ne sono resi conto"
Torna la Serie A dopo la puasa per l'Italia: Fiorentina-Juventus sarà in chiaro per tutti, anche su DAZN
Come è andato il vero confronto tra Antonio Conte e i calciatori del Napoli (lontano da occhi indiscreti)
Perché il processo al Napoli e De Laurentiis per le plusvalenze non porterà a penalizzazioni: le differenze con la Juve
Leao racconta il rapporto con Allegri alla televisione americana: "Mi ha detto soltanto: sii libero"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views