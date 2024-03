Sainz deve superare il test della FIA per correre in Australia: come funziona e quanto è difficile Carlos Sainz è già a Melbourne dove con ogni probabilità correrà il GP d’Australia, ma per riprendersi il sedile della Ferrari dovrà superare un durissimo test della FIA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz è volato in Australia già da giorni. Il pilota spagnolo scalpita e ha una gran voglia di correre a Melbourne e di riprendersi la sua Ferrari. Sainz sta bene, l'intervento all'appendicite è andato bene e si sente in forma. Con ogni probabilità sarà in pista, ma per farlo deve avere bisogno dell'ok della FIA, che gli fare effettuare un test. Un test lungo 45 minuti che servirà per capire se sarà abile per guidare nel weekend australiano.

Il Mondiale lo ha iniziato sapendo che a fine stagione andrà via dalla Ferrari. Sainz ha tirato una linea, e in attesa di trovare una nuova scuderia, ha iniziato il campionato con un fantastico terzo posto nel Gran Premio del Bahrain, ma a Jeddah ha dovuto fermarsi. Stop a causa di un'operazione d'urgenza all'appendicite. Al suo posto ha corso Oliver Bearman, che è stato sbalorditivo. Settimo posto e complimenti ottenuti da chiunque. Sainz è stato pure superato in classifica da Leclerc.

Il giorno seguente all'intervento era già in pista, pur contro il parere dei medici. Pronto non a correre ma a sostenere il suo team. Di settimane, dall'operazione, ne sono passate quasi due e in pista Sainz vuol esserci a Melbourne, dove è sbarcato lunedì 18 marzo, ha corso in bicicletta ed ha avuto eccellenti sensazioni. In pista ci sarà. Ma prima di riprendersi il sedile dovrà superare un test, quello che gli faranno effettuare i medici della FIA, che dovranno dargli l'ok.

Ma in cosa consiste il test che dovrà superare Sainz per correre il GP d'Australia? L'ultimo pilota ad aver dovuto affrontare il test con la Federazione Internazionale è stato Alexander Albon, che saltò proprio per un intervento all'appendicite il Gp di Monza del 2022. Sainz per poter leggere la parola ‘fit', che significa adatto, dovrà superare una prova di circa 45 minuti. Lo spagnolo dovrà dimostrare velocità di riflessi e una grande reattività.

Ma soprattutto dovrà essere in grado di uscire dall'abitacolo della vettura in meno di 10 secondi. Nei primi 5 secondi Carlos dovrà slacciarsi le cinture e staccare il volante, poi dovrà saltare fuori dall'auto. E dovrà farlo con tuta da gara e casco in dosso. Niente di insuperabile per un atleta allenato come lui, ma considerato anche dove è stato operato, e cioè nella zona addominale, non sarà comunque una prova indolore. La FIA agisce così per la sicurezza del pilota, ma in generale di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, al weekend di gara.

