Rueda fatto fuori dalla Ferrari F1 ma resta a Maranello: nuovo ruolo per l'ex capo delle strategie Prosegue la rivoluzione all'interno della scuderia Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2024: l'ex capo delle strategie Inaki Rueda lascia il team F1 ma rimarrà all'interno dell'azienda di Maranello con un altro ruolo.

A cura di Michele Mazzeo

In attesa di svelare la nuova monoposto e del debutto in pista, in vista del Mondiale di Formula 1 2024 il team principal della Ferrari Frederic Vasseur prosegue la sua rivoluzione all'interno della scuderia. Tra addii e nuove nomine c'è anche una figura di spicco che rimarrà all'interno dell'azienda del Cavallino ma lascerà il team F1.

Prima della conclusione dello scorso campionato Diego Ioverno aveva assunto il ruolo di direttore sportivo al posto del partente Laurent Mekies (che dal 1° gennaio è diventato il nuovo team principal dell'AlphaTauri) mentre a fine anno era arrivato l'addio di Marco Matassa sostituito dall'esperto Jock Clear nel ruolo di direttore della Ferrari Driver Academy. E ora a lasciare la scuderia del Cavallino Rampante di Formula 1 è un altro ingegnere che negli ultimi anni aveva ricoperto un ruolo di rilievo, vale a dire l'ex capo delle strategie in gara, Inaki Rueda, che però contrariamente a quanto fatto dai due colleghi di cui sopra non lascerà Maranello.

Lo spagnolo, che per i diversi errori commessi nel corso del campionato 2022 già lo scorso anno era stato retrocesso dal muretto al remote garage pur mantenendo lo status di "Head of Race Strategy and Sporting", secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dopo 9 anni lascia il reparto Formula 1 della Ferrari ma rimarrà all'interno della casa di Maranello con un ruolo diverso.

Non è ancora chiaro se l'ingegnere madrileno classe '78 rimarrà nel settore sportivo (occupandosi di Ferrari Challenge , GT o WEC) del Cavallino o se invece passerà al reparto automotive. Ciò che sembra certo è invece il fatto che nel prossimo Mondiale di Formula 1 2024 quindi a guidare gli strateghi della Ferrari sarà il solo Ravin Jain che, nonostante la giovanissima età (è un classe 1995), nel suo primo anno al muretto durante i weekend di gara, ha convinto Frederic Vasseur ad affidargli l'intero controllo di un comparto della scuderia molto delicato come quello delle strategie in corsa.

