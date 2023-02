Rispunta la rarissima Lamborghini Countach LP400 numero 9: è stata chiusa per 20 anni in un castello La Lamborghini Countach LP400 “Periscopio” numero 9 è stata recentemente venduta ad un’asta a Parigi per una cifra vicina al milione di euro: non si avevano notizie di questa rarissima supercar dal 1983. Si scopre ora che negli ultimi 20 anni è stata parcheggiata nel garage di una lussuosa tenuta su un’isola francese nell’Oceano Atlantico.

A cura di Michele Mazzeo

Ci sono automobili per le quali i collezionisti arriverebbero a spendere cifre folli pur di possederle ed è per questo che le supercar di lusso, soprattutto quelle prodotte in edizione limitata, sono sempre tenute sotto costante osservazione. Tra queste ovviamente ci sono anche le sole 150 Lamborghini Countach LP400 "Periscopio" (chiamata così per il canale per la retrovisione che ricorda proprio il periscopio dei sottomarini) prodotte tra il 1973 e il 1978 dalla casa di Sant'Agata Bolognese. Di uno di questi esemplari, il numero 9 con numero di telaio 1120018 nonché il primo venduto in Francia, da ormai 40 anni se ne erano però perse le tracce, da quando cioè l'attuale proprietario l'aveva acquistata da colui che soltanto un anno prima l'aveva a sua volta comprata da chi nel 1974 l'aveva acquistata dall'importatore Thépenier collegato direttamente alla casa del Toro.

Per 40 anni dunque nessuna notizia di questo rarissimo esemplare di quella che è unanimemente considerata la prima supercar moderna. Solo qualche giorno fa infatti si è scoperto che la vettura, di cui esisteva soltanto una foto datata 1976, non è andata distrutta e che anzi versa in buono stato. La Lamborghini Countach LP400 "Periscopio" numero 9 è stata infatti messa all'asta all'Art Curial di Parigi durante il salone di auto d'epoca Rétromobile e solo a quel punto si è venuti a conoscenza di cosa è successo alla lussuosa macchina sportiva in tutti questi anni. Dopo averla reimmatricolata il 2 maggio del 1983, l'attuale proprietario ha inizialmente utilizzato la rara supercar per recarsi da casa al suo studio situato in una piccola cittadina francese per poi con il passare del tempo lasciarla sempre di più in garage fino a lasciarla parcheggiata definitivamente e nel 1996 smettere anche di pagare la "vignette automobile" (la vecchia tassa obbligatoria in Francia per tutti i veicoli in circolazione).

All'inizio degli anni 2000 l'ha quindi spostata e messa nel garage di una sua nuova proprietà, che si trova su un'isoletta nell'Oceano Atlantico al largo di La Rochelle, su cui sorge un vecchio castello da lui ristrutturato e lì, coperta da un telone, è rimasta fino a che, il 3 febbraio del 2023 non è stata messa all'asta. Nonostante tutti questi anni passati all'interno del garage (ricavato nel vecchio fienile del castello) la rarissima Lamborghini Countach LP400 "Periscopio" numero 9, salvo un po' di ruggine e una leggerissima patina sulla tappezzeria, è apparsa in buone condizioni sia per quanto riguarda gli interni con i sedili in pelle arancione che per quanto riguarda la carrozzeria argento metallizzato (non si tratta però dei colori originali dato che prima del 1980 la vettura era di colore marrone all'esterno e con interni color senape).

Nonostante non fosse in perfette condizioni, come altri esemplari venduti in precedenza, la Lamborghini Countach LP400 "Periscopio" numero 9 all'asta presso l'Art Curial di Parigi è stata battuta per quasi un milione di euro (953.600 euro tasse incluse), in media cioè con gli altri recenti esemplari della stessa serie venduti di recente dopo esser stati completamente restaurati. Probabilmente l'affascinante storia della sua "scomparsa dalle scene" per oltre 25 anni ha influito sul prezzo di quella che resta comunque uno dei più rari esemplari prodotti dalla casa di Sant'Agata Bolognese.