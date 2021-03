Charles Leclerc ha reso omaggio alla memoria di Charaf-Eddin Ait-Tales, uno dei più grandi tifosi della Formula 1 negli ultimi anni. Cieco dall'età di 20 anni, di origini francesi, che svolgeva la professione di fisioterapista nella regione di Parigi, Charaf-Eddin ha viaggiato in giro per il mondo per partecipare ai Gran Premi e incontrare i suoi idoli della F1. Purtroppo, è morto di cancro questa settimana.

Lo conoscevano tutti; piloti, meccanici, giornalisti. Era sempre presente nel paddock, una presenza costante cui ci si era affezionati: "Charaf eri una persona fantastica. Hai sempre avuto un grande sorriso sul tuo viso ogni volta che parlavamo insieme – lo ha voluto omaggiare sui social Charles Leclerc. "Sei sempre stato positivo utilizzando sempre le parole giuste quando non stavo bene. Mi mancherai come mancherai in tutto il paddock. Riposa in pace amico mio ".

Sui suoi profili social ufficiali, Charaf-Eddin malgrado fosse non vedente non perdeva un Gran Premio e amava farsi fotografare con i suoi idoli, ovunque e sempre: Hamilton, Ricciardo, Sainz, Rosberg, Ocon, Kubica. Tutti i protagonisti della Formula 1 sono stati immortalati con lui almeno una volta sui suoi account. "Quando assisto alla Formula 1, dimentico completamente di essere cieco perché conosco tutti i dettagli, è come se vedessi. La F1 è il mio mondo. Le settimane del Gran Premio, – aveva raccontato tempo fa in una intervista al portale della Forumla 1 – chiudo il mio ufficio giovedì a mezzogiorno per assistere alla conferenza stampa e non lo apro fino al lunedì successivo"

Per ricordare Charaf-Eddin Ait-Tales, Leclerc ha voluto anche inserire una dedica speciale sul proprio casco, per rendergli omaggio. Il tifoso francese aveva come idolo principale Michael Schumacher seguiva tutti, quasi in modo indistinto. Nel 2018, il mondo della Formula 1 gli rese l'omaggio più bello trasformando il suo sogno in realtà: sul circuito di Montmelò gli permisero di salire a bordo di una biposto di F1 e fare un giro di pista. Ripreso dalle telecamere ufficiali, mentre la macchina percorreva il tracciato, Charaf-Eddin anticipava ogni curva, ogni frenata e ongi accelerata.