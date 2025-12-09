Red Bull sta smantellando, anche Marko lascia il team: quando arriverà la decisione di Verstappen

La Red Bull ha chiuso il rapporto contrattuale con Helmut Marko, che è fuori dal team come Newey e Horner. Max Verstappen nel 2026 ci sarà, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

E anche Helmut Marko è andato via dalla Red Bull, che nell'arco di un anno ha cambiato totalmente pelle. E la rivoluzione potrebbe essere solo a metà. Perché prima della prossima estate potrebbe decidersi il destino anche, o forse soprattutto, di Max Verstappen l'uomo che ha sfidato la macchina fino all'ultimo e che per due punti ha mancato un'impresa titanica. In ogni caso con l'addio di Marko si chiude un'epoca per la scuderia austriaca, che continua a cambiare pelle con la linea imposta da Oliver Mintzlaff il CEO della parte sportiva della Red Bull. Verstappen nel 2026 ci sarà, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

Da Newey a Horner: tutti gli addii illustri della Red Bull

Nell'arco di un anno e mezzo la Red Bull ha perso una serie di big. Uno via l'altro. Sergio Perez era stato mandato via a causa di prestazioni scadenti nella seconda parte dello scorso campionato, i suoi successori non hanno poi fatto meglio. Poi è andato via Adrian Newey, il ‘Genio', il mago di Stratford upon Aven, che ha lasciato le redini del progetto tecnico a Pierre Waché per accettare la ricca proposta dell'Aston Martin. Poi a luglio è stato liquidato dopo vent'anni da team principal Christian Horner, cacciato di punto in bianco. Il repulisti è continuato con la fine del rapporto con Helmut Marko.

Dopo 20 anni Helmut Marko lascia la Red Bull e il mondo della Formula 1.

L'addio di Marko alla Red Bull

Un tweet della Red Bull ha celebrato il Dottor Marko: "20 anni, 417 gare, 6 titoli Costruttori, 8 titoli Piloti. Grazie Helmut". Rumors pesanti e continui dicono che la chiusura del rapporto non è stata così amichevole. In ogni caso è un pezzo di storia che se ne va dalla Red Bull, considerando che è stato lo scopritore di Vettel e Verstappen.

Il futuro di Verstappen si deciderà nel 2026

All'elenco degli addii vanno aggiunti pure Jonathan Wheatley, ingegnere che è diventato team principal della Sauber, che diventerà Audi nel 2026, e Rob Marshall che due anni fa è passato alla McLaren. Insomma, una rivoluzione totale che per ora si ferma. Ma il per ora è d'obbligo.

Perché la Red Bull 2.0. è figlia delle novità e dei cambiamenti di linea voluti da Oliver Mintzlaff che nel 2026 dovrà fare i conti soprattutto sul futuro di Max Verstappen, che prima di metà stagione se capirà che la Red Bull non sarà competitiva potrà fare baracca e burattini e salutare la compagnia, c'è la fila per lui.

E non è saldo nemmeno il destino del suo fido Gianpiero Lambiase, in sella, ma forse con un ruolo differente, nella prossima stagione con solo Pierre Waché e Hannah Schmitz della vecchia guardia. In ogni caso è e sarà una Red Bull totalmente diversa, che si accinge a iniziare una stagione rivoluzionaria con un altro cambiamento interno e con un futuro, nel breve termine, che pare nebuloso.