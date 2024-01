Red Bull spoilera la sua ‘nuova’ squadra satellite in Formula 1: tradita da due mosse avventate Due mosse avventate fatte dalla Red Bull hanno spoilerato il nuovo nome della sua squadra satellite per il Mondiale di Formula 1 2024 e anche due ricchissimi sponsor: l’AlphaTauri non esisterà più, al suo posto ci sarà la Visa Cash App Racing Bulls. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Red Bull avrà una nuova squadra satellite nel Mondiale di Formula 1 2024. O, meglio, avrà sempre un team B con sede a Faenza ma non si chiamerà più AlphaTauri. La "fu Toro Rosso", che quest'anno sarà guidata dall'ex Ferrari Laurent Mekies, difatti cambia ancora una volta nome. Notizia che era già trapelata e che aveva creato grande curiosità riguardo alla nuova denominazione scelta per la squadra che, Horner dixit, quest'anno avrà un legame ancora più stretto con la casa madre (cosa che ha fatto infuriare, e non poco, la McLaren).

L'attesa però sembra essere finita a causa di uno spoiler fatto dalla stessa Red Bull. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma appare quasi certo che la scuderia di Faenza in questa stagione si chiamerà Racing Bulls. Ma non solo. La squadra satellite del team di Milton Keynes avrà anche due ricchi title sponsor, cioè il leader mondiale delle carte di credito VISA e uno dei principali fornitori del servizio di money transfer a livello globale Cash App.

Data la grande curiosità suscitata ci si attendeva che il nuovo nome e i nuovi sponsor di quella che fino allo scorso anno si chiamava AlphaTauri sarebbero stati annunciati al momento della presentazione ufficiale di team e monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 ma due strani movimenti fatti dalla Red Bull hanno invece spoilerato anticipatamente il tutto. Prima ancora che arrivasse l'ufficialità.

Sul profilo Instagram ufficiale della scuderia AlphaTauri per diverse ore, prima che fosse messo offline, era apparsa una nuova username (@VisaCashAppRB) e una nuova intestazione (Visa Cash App Racing Bulls). A conferma del fatto che sarà questo il nuovo nome della scuderia faentina è stata poi un'altra mossa fatta dalla Red Bull ormai tre mesi fa. Già, perché lo scorso ottobre il colosso delle bevande energetiche ha registrato il dominio visacashapprb.com (sito ancora inattivo che dovrebbe dunque vedere la luce nel momento in cui arriverà l'annuncio ufficiale) e l'indirizzo RacingBulls.com che reindirizza allo stesso sito web.

Formula 1 News Calendario Classifica segui