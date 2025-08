Ralf Schumacher va nel box Aston Martin durante il GP Ungheria ma nessuno gli parla: non è più gradito

Nel paddock dell'Hungaroring, tra i protagonisti silenziosi c'è stato anche Ralf Schumacher, ex pilota F1 e opinionista per Sky Germania. Ma la sua presenza nel box Aston Martin durante il GP d'Ungheria della Formula 1 2025 è stata ignorata da tutti i membri della scuderia: nessuno lo ha accolto, nessuno gli ha rivolto parola. Una scena che ha fatto rumore più di molte dichiarazioni.

Il motivo di questa freddezza sarebbe legato a un vero e proprio boicottaggio del team britannico nei confronti dell'emittente tedesca, accusata di aver ecceduto con le critiche. In particolare, nel mirino ci sarebbero i recenti commenti di Schumacher su Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrence Stroll. "So che non ci concederanno più interviste perché al momento non gli siamo molto simpatici", ha detto in diretta Schumacher dopo essere stato ignorato.

Il caso nasce a Silverstone, quando l'ex pilota aveva criticato duramente il canadese dopo una sfuriata via radio in gara – "Questa è la peggior m***a che abbia mai guidato", aveva urlato Stroll – e aveva poi invitato il pilota a chiedere scusa ai suoi ingegneri. Parole che, secondo Bild, avrebbero fatto traboccare il vaso. Il giornalista Peter Hardenacke, anche lui presente in Ungheria, ha ammesso: "Siamo stati un po' troppo critici nei confronti delle persone dell'Aston Martin".

Ma non si tratta solo di una polemica individuale nei confronti del fratello del leggendario Michael Schumacher. Secondo la stessa testata tedesca, il team Aston Martin avrebbe deciso di rifiutare interviste a Sky Germania anche per una questione di fondo: l'emittente non mostrerebbe reale interesse verso la squadra, disertando spesso eventi mediatici e conferenze stampa. Il miglioramento delle performance (con Fernando Alonso e Lance Stroll entrambi a punti nelle ultime due gare) avrebbe solo rafforzato la volontà di "dare un segnale" all'emettente che detiene i diritti TV della Formula 1 per la Germania.

Il clima resta teso. Durante il weekend ungherese, Sky aveva contattato in anticipo anche il team principal Mike Krack, ma il risultato è stato lo stesso: silenzio. Un comportamento insolito per un paddock dove, solitamente, la disponibilità a interviste è garantita anche nei momenti più delicati. La posizione ufficiale della squadra, tuttavia, è più morbida: Sky Germania resta benvenuta agli eventi ufficiali del weekend di gara. Nessuna espulsione formale, quindi, ma un chiaro messaggio a chi, secondo Aston Martin, ha oltrepassato il limite.

Nel frattempo, i risultati iniziano a sorridere: quinto posto per Alonso e settimo per Stroll in Ungheria. Entrambi i piloti hanno ora 26 punti in classifica, a 258 lunghezze dal leader iridato Oscar Piastri. Il prossimo appuntamento sarà a Zandvoort, il 31 agosto. Resta da capire se il gelo tra Aston Martin e Sky Germania sarà sciolto o destinato a trasformarsi in una rottura definitiva.