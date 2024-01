Ralf Schumacher entra a gamba tesa sui piloti della Ferrari Leclerc e Sainz: “Fanno errori stupidi” Secondo Ralf Schumacher il motivo per il quale la Ferrari non potrà lottare per i titoli iridati nel Mondiale di Formula 1 2024 è i suoi due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: per il fratello del leggendario Michael i due driver del Cavallino sono inaffidabili e commettono molti errori stupidi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Manca poco più di un mese ai test prestagionali che daranno ufficialmente il via al Mondiale di Formula 1 2024 ma inevitabilmente sono già partiti i primi pronostici su chi sarà (se ci sarà) la principale rivale della Red Bull nella corsa ai titoli iridati. E come accade spesso in questo periodo dell'anno, le speculazioni riguardo alla nuova monoposto in cantiere in quel di Maranello, fanno sì che la più gettonata candidata a ricoprire quel ruolo sia la Ferrari. Non per tutti però. Di parere contrario è per esempio Ralf Schumacher che però, più che la macchina, vede un altro punto debole nella scuderia del Cavallino Rampante, ossia i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Credo che Fred Vasseur stia facendo un buon lavoro. Si vede che il gruppo sta crescendo e che ci sono meno errori e che i pit-stop sono ottimi, ma al momento non li vedrei come i maggiori contendenti della Red Bull – ha infatti detto l'ex pilota F1 intervenuto al podcast Formula For Success condotto da altre due vecchie conoscenze del Circus come David Coulthard ed Eddie Jordan –. Forse mi sbaglierò. Potrebbe essere possibile (che lottino per il titolo, ndr), ma entrambi i piloti non si sa mai cosa combineranno" ha quindi proseguito il 48enne tedesco indicando dunque Leclerc e Sainz come vera causa della mancata competitività della Ferrari.

Quella che per molti, compreso il presidente della Rossa John Elkann, è la coppia di driver più forte di tutta la griglia di partenza del Mondiale di Formula 1, per il fratello minore del leggendario sette volte campione del mondo Michael sarebbe invece il tallone d'Achille della Ferrari e il motivo per il quale il team di Maranello sarebbe da escludere a priori dalla lotta per i titoli iridati. "Voglio dire, sono in testa a una gara, vanno in testacoda o si schiantano, e se non sbattono l'uno contro l'altro comunque commettono errori stupidi, cosa che molto spesso mi sorprende" ha difatti chiosato a riguardo Ralf Schumacher che di certo non sembra essere un grande estimatore dei piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.

