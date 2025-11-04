Quanto costa l’anello che Charles Leclerc ha infilato al dito della futura sposa Alexandra Saint Mleux

Un paio di giorni fa Charles Leclerc ha fatto un passo importante nella sua vita, schiacciando a tavoletta l'acceleratore della sua relazione con la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Il 28enne pilota della Ferrari ha chiesto alla modella e influencer nata a Cancun di sposarlo, avvalendosi della fondamentale collaborazione del loro cagnolino Leo, che ha recapitato ad Alexandra il messaggio sotto forma di targhetta ("papà vuole sposarti"), portando indietro poi al monegasco anche la risposta di Alexandra ("mamma ha detto sì"). Il tutto documentato con un post congiunto sui social di entrambi, che ha fatto milioni di ‘like' e commenti, in primis dei colleghi piloti di Formula 1. Nelle foto postate è ben visibile l'anello che Leclerc ha infilato al dito della sua futura sposa per suggellare la promessa di matrimonio: un gioiello decisamente importante, sul quale non ha lesinato la spesa.

Charles Leclerc in una delle foto pubblicate con la sua futura moglie Alexandra Saint Mleux: l’anello della promessa è ben visibile

Il valore dell'anello della promessa di matrimonio fatta da Charles Leclerc ad Alexandra Saint Mleux

Leclerc ha un patrimonio stimato oltre i 100 milioni, tuttavia non è comunque banale spendere quasi mezzo milione per un anello. È questa la stima fatta, potendo basarsi solo sull'osservazione delle foto in questione, da Laura Taylor, gioielliera specializzata in anelli di fidanzamento presso Lorel Diamonds, azienda britannica che progetta e produce gioielli di lusso con diamanti.

"L'anello di fidanzamento di Alexandra presenta uno splendido diamante taglio ovale incastonato su un pavé in platino. Il diamante sembra avere un peso compreso tra i 5 e i 6 carati, con un aspetto davvero brillante che ne suggerisce l'alta qualità – ha periziato la Taylor al ‘Daily Mail' – Se il diamante è naturale e di qualità eccezionale, stimerei che l'anello valga più di 400mila sterline". Ovvero, al cambio in euro, oltre 450mila euro.

Insomma, un pegno d'amore importante per Charles, che è stato stregato da Alexandra. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme nel marzo 2023, durante la Paris Fashion Week. Hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente in quel periodo, con le prime conferme pubbliche arrivate poco dopo. In precedenza, Leclerc era stato legato a Charlotte Siné per circa tre anni, dal 2019 fino alla loro separazione annunciata a dicembre 2022. Tempo pochi mesi e il ferrarista ha ritrovato l'amore.