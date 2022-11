Quando inizia la Formula 1 2023, il nuovo calendario con 24 gare Il Mondiale di Formula 1 del 2023 avrà ben 24 Gran Premi, record assoluto. Esordio per il Gp di Las Vegas, ritornano la Cina e il Qatar. Cambiano le date delle gare di Imola e Monza.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 2022 si chiude con il Gran Premio di Abu Dhabi. Un Campionato dominato da Max Verstappen, che si è aggiudicato il titolo per il secondo anno consecutivo. Una stagionale trionfale per l'olandese, che ha ottenuto il record di vittorie in un singolo campionato. La Red Bull sempre con largo anticipo si è aggiudicata anche il Campionato Costruttori, conquistato per la quinta volta.

E ora si guarda già alla stagione 2023, che si spera sia un po' più equilibrata. Sarà il Mondiale più lungo di sempre. Un calendario infinito, da record, con addirittura 24 Gran Premi, tornerà la Cina e ci sarà soprattutto l'esordio di Las Vegas, in un weekend che si svolgerà interamente in notturna. Ha trovato posto in calendario anche il Gran Premio del Qatar.

La stagione si aprirà leggermente in anticipo rispetto agli ultimi anni, il 5 marzo si correrà il Gp del Bahrain. L'ultimo appuntamento sempre ad Abu Dhabi, in data 26 novembre. Ci sono stati alcuni spostamenti. A Baku si corre a fine aprile, la Spagna si sposta a giugno, mentre il Belgio passa dalla fine dell'estate (era fine agosto) al 30 luglio.

L'Italia ospiterà due gare. Come di consueto ci sarà il Gran Premio d'Italia di Monza, mentre per il quarto anno di fila in calendario c'è Imola. Il Gp d'Italia si terrà il 3 settembre, mentre quello di Imola precederà quello di Monte Carlo e si correrà domenica 21 maggio. Saranno sei invece i weekend di gara con la Sprint Race.

Formula 1, il calendario del Mondiale 2023