Calendario Formula 1 2023, le date ufficiali: nuovo record con 24 gran premi Annunciato il nuovo calendario del Mondiale della Formula 1 2023: 24 le gare in programma, confermate le tappe di Imola e Monza. Torna il GP della Cina, debutto per Las Vegas. Salta il GP di Francia.

A cura di Michele Mazzeo

La FIA ha approvato il nuovo calendario del Mondiale della Formula 1 2023. Le gare in programma sono 24 con il ritorno dei GP di Cina e Qatar e il debutto del GP di Las Vegas (inserito come penultima tappa prima della gran chiusura ad Abu Dhabi) e sarà quindi un record per una singola stagione F1, salta invece il GP di Francia. Il prossimo campionato si aprirà nel weekend del 5 marzo in Bahrain e si chiuderà come di consueto negli Emirati Arabi Uniti il 26 novembre.

Le tappe italiane saranno due: il GP dell'Emilia Romagna che andrà in scena ad Imola nel fine settimana del 21 maggio (subito prima del GP di Monaco a Monte Carlo che come da tradizione è programmato nell'ultimo fine settimana del mese di maggio) e il GP d'Italia che vedrà il Circus impegnato sul circuito dell'Autodromo di Monza dall'1 al 3 settembre.

Il Mondiale si fermerà per la pausa estiva il 31 luglio subito dopo la tappa di Spa-Francorchamps e riprenderà nel weekend del 27 agosto da Zandvoort con il GP d'Olanda.

Il calendario del Mondiale F1 2023