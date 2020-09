Disastrosa qualifica del GP di Russia per Sebastian Vettel. A due minuti dal termine del Q2 il tedesco della Ferrari è stato protagonista di un incidente che ha costretto i commissari ad esporre le bandiere rosse e sospendere momentaneamente le qualifiche. Il quattro volte campione del mondo, uscito illeso dall'impatto, non potrà però rientrare in pista in quanto la sua SF1000 è stata distrutta e dunque in virtù del 14° tempo messo in cascina finora è già da considerarsi eliminato.

Un disastro, quello del tedesco, che ha compromesso poi anche la qualifica del compagno di squadra Charles Leclerc che alla ripresa, trovando traffico in pista, non è riuscito a migliorare il proprio tempo scivolando quindi in 11a posizione. Come il quattro volte iridato dunque anche il monegasco non riesce a superare il taglio in Q2 non riuscendo quindi ad accedere in Q3.

Vettel sbaglia e va a sbattere in Q2

Un'annata completamente da dimenticare per Seb che a Sochi è stato autore di un bruttissimo incidente. Il tedesco ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a sbattere contro le barriere. Qualifiche subito sospese, con bandiera rossa. Vettel ha tirato un lungo respiro, è stato immortalato dalla telecamerina posta all'interno della sua Ferrari mentre chiudeva gli occhi prima di trovare la forza di uscire dalla sua Ferrari numero 5. Domani dovrebbe partire in ottava fila, ma è probabile che invece prenderà il via dal fondo. La vettura è quasi completamente distrutta.

Anche Leclerc fuori in Q2, male la Ferrari anche in Russia

Un anno fa la Rossa di Maranello visse momenti di gloria nelle Qualifiche e in gara, anche se poi fu doppietta Mercedes. Questa volta è tutto diverso con i due piloti eliminati entrambi nella Q2. Perché dopo Vettel (che ha chiuso 15°) è fuori anche Leclerc (12°).