Qualifiche F1 oggi GP Abu Dhabi in diretta TV, gli orari e dove vederle su TV8 e Sky Oggi alle ore 14 iniziano le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2021 sul circuito di Yas Marina. È possibile vedere la sessione di qualifica in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. Q1, Q2 e Q3 stabiliranno la griglia di partenza dell’ultimo round del Mondiale 2021. Lotta per la pole position tra Verstappen e Hamilton. Ferrari a caccia di sorprese con Sainz e Leclerc.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi sul circuito di Yas Marina è in programma l‘ultima sessione di qualifica del Mondiale di Formula 1 2021. Alle ore 14 iniziano le qualifiche del GP di Abu Dhabi che si possono vedere in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. Q1, Q2 e Q3 stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica. Sulla pista della capitale degli Emirati Arabi va in scena quindi l'ultima lotta per la pole position tra i due grandi rivali per il titolo iridato Lewis Hamilton e Max Verstappen ancora una volta favoriti dopo quanto visto nelle prime sessioni di prove libere con l'olandese che lo scorso anno fu il più veloce. La Ferrari con Leclerc e Sainz si candida al ruolo di outsider per la seconda fila.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Abu Dhabi oggi: orari TV della diretta

Le qualifiche del GP di Abu Dhabi di Formula 1 di oggi iniziano alle ore 14 (ora italiana). Questo l'orario in cui sulla pista di Yas Marina comincia la sessione che, come prevede il programma del Gran Premio di Abu Dhabi, si apre con il Q1 per poi proseguire con il Q2 e concludersi con il Q3. Per quanto riguarda gli orari TV delle qualifiche F1 di oggi la diretta è trasmessa su Sky e TV8 con il collegamento pre qualifica che si alle ore 13:15.

Qualifiche F1 in diretta, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Abu Dhabi di Formula 1 in programma oggi sono trasmesse in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. Gli abbonati alla pay-tv possono infatti assistere a Q1, Q2 e Q3 sui canali del decoder Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 HD (207), oppure in live streaming sull'app SkyGo mentre sulla piattaforma NOW c'è bisogno della sottoscrizione del pass sport. La diretta delle qualifiche F1 di oggi si può vedere però anche in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre. Sia su Sky che su TV8 la telecronaca è a cura di Carlo Vanzini mentre il commento tecnico è affidato a Marc Genè e Matteo Bobbi.