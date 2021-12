Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi a Yas Marina Gli orari TV del GP di Abu Dhabi a Yas Marina, ultimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta. Ecco quando e dove vedere da venerdì 10 a domenica 12 dicembre tutta l’azione in pista dell’ultimo weekend stagionale della F1 dove si decide la lotta per il titolo tra Hamilton e Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 si sposta negli Emirati Arabi Uniti per il GP di Abu Dhabi, 22° e ultimo round del Mondiale 2021 in programma da venerdì 10 a domenica 12 dicembre con prove libere, qualifiche e gara. Sarà dunque l'azione sul circuito di Yas Marina la lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che dopo la folle gara di Jeddah si presentano all'ultimo round stagionale a pari punti. La Ferrari invece torna in pista con Leclerc e Sainz per certificare il terzo posto nella classifica costruttori.

Per il week end di Abu Dhabi che deciderà il Mondiale è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario con le prime prove libere che andranno in scena venerdì 10 dicembre 2021, mentre sabato 11 e domenica 12 dicembre si proseguirà poi con le qualifiche e la gara. Tornano anche i canonici orari TV. L'intero fine settimana del GP di Abu Dhabi 2021, atto finale del duello Hamilton-Verstappen, si può vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e su Sky.

Orari F1 GP Abu Dhabi, il programma di libere, qualifiche e gara

Ecco il programma del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito di Yas Marina da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Prove libere 1: 10:30 – 11:30 Prove libere 2: 14:00 – 15:00 Sabato 11 dicembre

Prove libere 3: 11:00 – 12:00 Qualifiche: 14:00 – 15:00 Domenica 12 dicembre

Gara: 14:00

Formula 1 su Sky, orari TV del GP a Yas Marina

Tutto il weekend del GP di Abu Dhabi a Yas Marina si può vedere in diretta TV e in diretta streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Questo il palinsesto per vedere in diretta l'intero programma dell'ultimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021:

Venerdì 10 dicembre – Prove Libere

FP1 (venerdì 10 dicembre ore 10:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP2 (venerdì 10 dicembre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP3 (sabato 11 dicembre ore 11:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Sabato 11 dicembre – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 11 dicembre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Domenica 12 dicembre – Gara

Gara (domenica 12 dicembre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Abu Dhabi, la programmazione in chiaro

Il GP di Abu Dhabi di Formula 1 in programma dal 10 al 12 dicembre 2021 sul circuito cittadino di Yas Marina che chiude il Mondiale F1 sarà trasmesso in diretta TV anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre si potranno vedere in diretta sia le qualifiche del sabato che la gara della domenica che assegnerà il titolo iridato a Verstappen o ad Hamilton.

Sabato 11 dicembre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 11 dicembre): diretta in chiaro su TV8 dalle ore 14:00 Domenica 12 dicembre – Gara

Gara (domenica 12 dicembre): diretta in chiaro su TV8 dalle ore 14:00

Le caratteristiche del circuito di Yas Marina

Ad ospitare il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 sarà il circuito di Yas Marina situato sull’isola artificiale di Yas nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tracciato, entrato nel calendario F1 nel 2009, è stato recentemente rivoluzionato e reso più veloce rispetto al passato. Il layout del circuito di Yas Marina dove si deciderà la lotta iridata tra Verstappen e Hamilton infatti adesso misura solo 5.281 metri e si snoda lungo 16 curve (ben cinque in meno rispetto al passato).

A fare la differenza nei 58 giri di gara sarà però soprattutto l'aderenza all'asfalto (dove è atteso un grip medio) e la velocità con cui le gomme si degraderanno. Fondamentale sarà dunque trovare il giusto assetto aerodinamico su una pista in cui si dovrebbe girare con tanto carico. Lo scorso anno a vincere fu Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton ha vinto ad Abu Dhabi in altre cinque occasioni, ma questa volta si correrà su un tracciato diverso con i piloti che andranno anche a caccia del record della pista nella sua nuova conformazione.