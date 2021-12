Tensione in pista tra Verstappen e Leclerc ad Abu Dhabi, sfiorato l’incidente: gesto di rabbia Subito tensione in pista ad Abu Dhabi nella prima sessione di prove libere dell’ultimo GP del Mondiale di Formula 1 2021 con Max Verstappen che rischia di andare a contatto con la Ferrari di Charles Leclerc che con un gesto eloquente non nasconde il suo disappunto.

A cura di Michele Mazzeo

Animi bollenti fin dalla prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi che apre l'ultimo e decisivo week end del Mondiale di Formula 1 2021. I due rivali per il titolo Max Verstappen e Lewis Hamilton sono già davanti a tutti a sfidarsi sul filo dei millesimi con l'olandese che chiude con il miglior tempo precedendo di oltre tre decimi il britannico con l'altra Mercedes di Valtteri Bottas ad inserirsi tra i due contendenti. Il giovane pilota della Red Bull però in queste FP1 è stato protagonista di due episodi che hanno molto irritato i colleghi Charles Leclerc e Kimi Raikkonen (al suo ultimo GP in Formula 1).

Il monegasco della Ferrari infatti nel corso di queste Libere 1 sul tracciato di Yas Marina ha mandato evidentemente (con un gesto eloquente) a quel paese Max Verstappen che, dopo aver allargato la propria traiettoria per far passare la SF21 numero #16, poco prima della curva successiva ha accelerato la sua andatura andando a prendersi l'interno e costringendo Leclerc ad una improvvisa sterzata per evitare di andare a contatto. Il ferrarista stizzito si è lamentato della manovra del pilota Red Bull non nascondendo affatto il suo disappunto.

Nella parte finale della sessione l'olandese si è trovato in una situazione simile con l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen con cui ha ingaggiato un breve (ma soprattutto inutile) duello ruota a ruota per prendere la posizione.

I risultati delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi di Formula 1 2021