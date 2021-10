Prove libere 3 del GP Turchia di F1 a Istanbul sotto la pioggia: Gasly davanti, bene le Ferrari Pioggia battente durante le prove libere 3 del Gran Premio di Formula 1 di Turchia. Sul tracciato bagnato dell’Intercity Istanbul Park a far registrare il migliore tempo è stato Pierre Gasly dell’AlphaTauri, davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Sainz e Leclerc.

A cura di Marco Beltrami

Le prove libere 3 del Gran Premio di Formula 1 di Turchia sono state contraddistinte dalla pioggia battente. Sul tracciato bagnato dell'Intercity Istanbul Park a far registrare il migliore tempo è stato Pierre Gasly dell'AlphaTauri, che ha preceduto le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Le Ferrari hanno confermato le buone indicazioni dei test di ieri ottenendo il quarto e il quinto tempo. Hamilton 18°.

È stato dunque il pilota francese il più veloce sotto la pioggia che l'ha fatta da padrone in Turchia. Una prova convincente quella di Gasly che potrebbe essere un protagonista anche nelle qualifiche del pomeriggio che dovrebbero però corrersi in condizioni meteo diverse, visto che le nuvole dovrebbero diradarsi stando alle previsioni. Indicazioni importanti e incoraggianti anche per le Red Bull, con Sergio Perez e il vice leader della classifica iridata Max Verstappen che hanno chiuso con il secondo e il terzo tempo.

Chance preziosa domani per l'olandese anche alla luce delle difficoltà del campione in carica Hamilton, 18°. Quest'ultimo dovrà scontare 10 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico. E le Ferrari? Ancora indicazioni convincenti per le due Rosse che hanno collezionato il quarto e il quinto tempo, con Sainz che ha preceduto Leclerc. Purtroppo però per lo spagnolo si preannuncia una gara difficile visto che dovrà partire dall'ultima fila per la sostituzione del cambio.

Tempi delle prove libere delle libere 3 del GP Turchia a Istanbul