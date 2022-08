Polemiche in MotoGP, Espargaro è una furia dopo aver visto Quartararo a Silverstone: “È una farsa” Dopo le prove libere del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2022 Aleix Espargaro non è riuscito a trattenere la propria rabbia per quanto visto sul circuito di Silverstone: nel mirino del pilota Aprilia il long lap penalty che dovrà scontare Quartararo in gara domenica.

A cura di Michele Mazzeo

Neanche il tempo di tornare dalle vacanze che nel paddock della MotoGP tornano a divampare le polemiche. Dopo la prima giornata di prove libere del GP della Gran Bretagna infatti il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro, attualmente secondo nella classifica iridata e in piena lotta per il titolo, si è lamentato del fatto che il long lap penalty che dovrà scontare in gara l'attuale leader del Mondiale 2022 Fabio Quartararo, a causa di come è stato previsto sul circuito di Silverstone, non penalizzerà più di tanto il francese come invece sarebbe successo su altri tracciati.

Questo ha portato il suo rivale, staccato di soli 21 punti in graduatoria, a non riuscire più a trattenersi e sfogarsi pubblicamente pur premettendo che non si tratta di nulla di personale nei confronti dell'amico Quartararo (i due vivono a pochi metri di distanza ad Andorra): "A meno non piace parlare di questo argomento adesso davanti alla stampa, non ho nulla contro Fabio e non è una cosa contro di lui, ma il long lap penalty qui è davvero una farsa" ha infatti sbottato il pilota della Casa di Noale dopo la seconda sessione di libere del GP della Gran Bretagna che ha visto proprio il transalpino della Yamaha chiudere con il miglior tempo di giornata.

Tutto è nato dalle simulazioni fatte dal campione del mondo in carica durante le sessioni di prove libere del venerdì che hanno evidenziato come, nel giro in cui sconterà la penalità rimediata ad Assen prima della sosta estiva (proprio per un contatto con Aleix Espargaro), Quartararo accumulerà un ritardo che va solo dagli otto decimi al secondo, mentre su quasi tutti gli altri circuiti in cui fa tappa il Motomondiale un long lap penalty fa perdere tra i due e i tre secondi.

"Oggi l'ha provato varie volte e perde giusto qualche decimo. Mi sembra poco professionale! Teoricamente il long lap penalty dovrebbe farti perdere qualcosa come tre secondi. Se in una pista ne perdi uno e mezzo può anche andare bene, ma otto decimi come qui è uno scherzo!" ha difatti spiegato il più vecchio dei fratelli Espargaro che sperava di poter approfittare della penalità per ridurre il gap in classica e rendere ancora più aperta la lotta per il titolo iridato perché, come lui stesso ha sottolineato, "è vero che il long lap penalty ha migliorato lo spettacolo in MotoGP, ma bisogna sempre ricordarsi che è una penalità e a cosa serve".