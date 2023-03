Piloti MotoGP contro la Sprint Race: “Le prime tre curve una giungla, presto un grosso incidente” La prima Sprint Race della storia della MotoGP ha riscosso pareri discordanti sia tra i tifosi che tra i piloti: critiche durissima per il nuovo format da Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo.

A cura di Vito Lamorte

È iniziata la stagione della MotoGP 2023 e ha portato con sé le prime critiche. La prima Sprint Race della storia ha regalato spettacolo con la vittoria di Pecco Bagnaia ma c'è chi ha pagato a caro prezzo questa nuova formula come Enea Bastianini, che ha riportato la frattura della scapola destra dopo essere stato colpito dalla Ducati di Luca Marini, che si aggiunge a Pol Espargarò nell’infermeria dopo appena due giorni di Mondiale.

Alcuni piloti della classe regina si sono lamentati di questo nuovo format e Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha esposto tutti i suoi dubbi: "Tutti si lamentano appena fai un sorpasso, poi nella Sprint le prime tre curve sono state veramente una giungla: tutti quelli che si lamentavano le han tirate dappertutto, però io non ho nessun problema. La prossima volta so come comportarmi".

Marco Bezzecchi punta il dito contro Aleix Espargaró e la Sprint Race.

Il pilota romagnolo ha puntato il dito contro Aleix Espargaró di una guida troppo aggressiva nelle prime tornate: "Diciamo che stavo gestendo molto bene, perché in partenza Espargaró alla curva-3 praticamente ha falciato mezza griglia e mi ha fatto andare fino al 15esimo posto, altrimenti forse sarebbe andata diversamente. Una volta che sono venuto su gli sono ritornato dietro e l’avrei voluto passare, stavo aspettando la prima staccata: purtroppo c’era una buca alla penultima curva, ci sono passato sopra e mi si è chiuso il davanti. Oggi però serviva anche un po’ prendere le misure su questo tipo di gara nuova, secondo me sarà da cambiare qualcosa".

Fabio Quartararo critica la Sprint Race in maniera durissima.

Anche Fabio Quartararo, secondo quanto riportato dalla testata the-race.com, ha criticato in maniera dura : "Presto ci sarà un grande incidente, è una giungla e non siamo in auto. Siamo su moto che a volte reagiscono in modo tale da non poterle controllare. Sembrava che il primo giro fosse l’ultimo. Per me sarebbe meglio fare due gare da 25 giri, fisicamente sarebbe ovviamente pesante per noi piloti, ma almeno di sarebbe un po’ più di tempo e ci sarebbe un po’ meno fretta nel cercare di superare magari con manovre al limite se non oltre. Inizia ad essere un po’ pericoloso".