Paura per Espargaro, incidente tremendo: ha rischiato di essere schiacciato dalla moto Il pilota spagnolo protagonista di una brutta caduta alla curva 10 sul circuito di Portimao durante le seconde libere del primo Gp della stagione di MotoGp. “Muove perfettamente piedi, gambe e braccia. Non ci sono motivi per temere lesioni permanenti alla colonna vertebrale”.

Il volo spaventoso del pilota che ha rischiato di essere travolto dalla moto.

Un brutto incidente che ha fatto temere il peggio nel primo week-end del Mondiale di MotoGp. Pol Espargaro ne è rimasto coinvolto nel pomeriggio delle seconde prove libere sul circuito lusitano di Portimão. La dinamica dello scivolone sulla pista e dell'impatto con l'asfalto, le immagini della moto che ha quasi rischiato di schiacciare il pilota (per una questione di centimetri non gli è finita addosso), l'urto violento contro le barriere hanno tolto il fiato.

Gli ultimi aggiornamenti clinici sulle sue condizioni sono incoraggianti: "I suoi livelli di ossigeno sono buoni, ma ha una contusione polmonare significativa e ha subito anche un'importante trauma spinale. È vigile e risponde bene, è leggermente sedato a causa degli antidolorifici. Muove perfettamente piedi, gambe e braccia. Non ci sono motivi per temere lesioni permanenti alla colonna vertebrale"

Le condizioni del pilota: è cosciente e muove gli arti

Il pilota catalano della KTM Gas Gas, fratello minore di Aleix, "è cosciente e muove gli arti": le notizie che arrivano dal suo staff e dall'ospedale di Faro dove si trova ricoverato spazzano via spavento e ogni cattivo pensiero sulle conseguenze di quel trauma molto violento subito al torace e alle schiena.

Pol Espargaro soccorso subito dopo l’incidente alla curva 10 del circuito portoghese.

Sua moglie, in lacrime, ha seguito con apprensione quanto accaduto. A rassicurarla è stato il responsabile medico Angel Charte che, nel fornire ragguagli dopo i primi riscontri diagnostici, ha spiegato: "Dal punto vi sta neurologico il pilota sta bene, ma ha riportato una forte contusione polmonare e un politrauma alla colonna vertebrale. C'è stato spavento all'inizio, ma sta bene. In ogni caso serviranno altri accertamenti". Al momento, però, sono escluse lesioni midollari.

La ricostruzione della caduta e dello schianto di Espargaro

L'incidente avvenuto a Espargaro fa accapponare la pelle ma sessione di libere sul circuito portoghese è stata interrotta anche per un'altra caduta che per fortuna non ha avuto conseguenze per il pilota Miguel Oliveira protagonista di un tremendo highside alla curva 10, proprio pochi attimi prima del ‘botto' di Espargaro. "Ho solo contusioni", ha ammesso mentre il collega ha corso un gravissimo pericolo.

Lo spagnolo scivola sull’asfalto e finisce davanti alla moto.

È successo tutto in quello stesso tratto di tracciato: Espargaro ha perso il controllo del posteriore, è finito a terra con violenza cadendo davanti alla sua KTM. Vola sulla ghiaia e la sua corsa termina contro le barriere ma per fortuna la moto non lo travolge.

"Sono stati momenti difficili – le parole del fratello, Aleix a Sky -. gli ultimi minuti non sarei sceso in pista perché non ero concentrato, pensavo a lui che era stato portato via in elicottero. Ma questa è la nostra vita".

Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport ha commentato quell'episodio ai microfoni di Sky Sport: "Nel 2020 dissi che la ghiaia non andava bene ed era troppo grossa – le parole del pilota Ducati -. L'anno scorso tornai ai box con la ghiaia e tutti mi presero in giro: quest'anno hanno cambiato qualcosa ma non basta, hanno fatto solo un pezzettino. Si vede che Pol non rallenta e così è molto pericoloso".