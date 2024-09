video suggerito

Bagnaia vince la Sprint del GP d’Indonesia di MotoGP, Martin cade: Pecco recupera punti nel Mondiale Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del GP d’Indonesia di MotoGP, conducendo dal primo giro – quando è caduto il poleman Jorge Martin – fino al traguardo. Il due volte campione del mondo accorcia sullo spagnolo nella classifica del Mondiale: adesso è a soli 12 punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del GP d'Indonesia di MotoGP, precedendo al traguardo Enea Bastianini e Marc Marquez, in un podio interamente targato Ducati. Il due volte campione del mondo ha recuperato punti pesanti nella classifica mondiale al leader Jorge Martin, caduto al primo giro. Adesso il divario tra i due è di soli 12 punti, in attesa della gara di domenica.

Parte benissimo Marc Marquez, che riesce addirittura a recuperare sette posizioni dalla 12sima da cui era partito. Ottimo spunto anche per Bagnaia, che alla prima curva supera Acosta e Bezzecchi, piazzandosi subito alle spalle di Martin, che partiva dalla pole position. La gara ha già il suo colpo di scena poco più avanti nel primo giro, con la scivolata in curva proprio del leader Martin: lo spagnolo riesce a rialzarsi e ripartire, ma la sua corsa per le posizioni di vertice di fatto finisce lì.

Bagnaia a quel punto ha buon gioco a tenere la testa della corsa fino all'arrivo, riuscendo nel finale a tenere dietro Marquez, che aveva passato Bezzecchi e Acosta, superati poi anche da uno scatenato Bastianini con l'altra Ducati ufficiale. La ‘Bestia' ne ha ancora e riesce a passare anche Marquez, chiudendo secondo, davanti al ‘Cabroncito'. A seguire nell'ordine d'arrivo Bezzecchi, Morbidelli, Acosta, Vilanes e Zarco.

La griglia di partenza del GP d'Indonesia di MotoGP

Jorge Martin – Prima Pramac Racing – Ducati

Marco Bezzecchi – Pertamina Enduro VR46 – Ducati

Pedro Acosta – Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM

Pecco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – Ducati

Enea Bastianini – Ducati Lenovo Team – Ducati

Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha – Yamaha

Johann Zarco – LCR Honda Castrol – Honda

Fabio di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 – Ducati

Franco Morbidelli – Prima Pramac Racing – Ducati

Maverick Vinales – Aprilia Racing – Aprilia

Raul Fernandez – Trackhouse Racing – Aprilia

Marc Marquez – Gresini Racing – Ducati

Aleix Espargaro – Aprilia Racing – Aprilia

Alex Marquez – Gresini Racing – Ducati

Alex Rins – Monster Energy Yamaha – Yamaha

Jack Miller – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

Luca Marini – Repsol Honda – Honda

Takaaki Nakagami – LCR Honda Idemitsu – Honda

Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

Joan Mir – Repsol Honda – Honda

Augusto Fernandez – Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM