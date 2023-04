Pilota muore sul circuito Simoncelli a Misano: travolto dalle altre moto in una carambola Fabrizio Giraudo, 46 anni, è deceduto per le gravi lesioni riportate nell’incidente verificatosi al termine del primo giro di una gara del Trofeo Italiano Amatori (categoria RR Cup, classe 1000).

Travolto dalle moto in una carambola tra più piloti avvenuta sul rettilineo del "Misano World Circuit Marco Simoncelli". È morto così Fabrizio Giraudo, coinvolto nell'incidente verificatosi al termine del primo giro di una gara del Trofeo Italiano Amatori (categoria RR Cup, classe 1000). Quarantasei anni, originario di Fossano (in provincia di Cuneo), le lesioni riportate dal motociclista sono state così gravi da rendere vano anche l'intervento tempestivo dei medici. L'annullamento di tutte gli altri eventi in programma sul circuito in Emilia-Romagna è stata la diretta conseguenza della tragedia, in segno di cordoglio e di profondo rispetto.

"Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante – sono le parole del presidente, Giovanni Copioli, riportate nella nota ufficiale della FMI (foto in apertura tratta dal sito ufficiale) -. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze".

La dinamica dell'impatto. Un contatto fatale ha provocato quel groviglio mezzi e concorrenti: s'è verificato sul rettilineo del traguardo alla conclusione della prima tornata. Ed è stato tremendo. La bandiera rossa ha fermato subito la gara, il tracciato è stato occupato dai commissari di pista e dai mezzi di soccorso medico per prestare aiuto ai motoclisti finiti sull'asfalto. Uno di loro, Fabrizio Giraudo, ha avuto la peggio: le ferite erano tali che, nonostante ogni tentativo di rianimarlo e tenerlo vita, è spirato sull'asfalto.

Un’immagine del circuito di Misano Adriatico dedicato al "Sic".

La ricostruzione dei Carabinieri. La ricostruzione dell'incidente ha determinato il numero delle moto coinvolte in quella carambola (quattro) e la causa del decesso del pilota cuneese (investimento). Cosa ha provocato quel sinistro? A causa di un'avaria al motore, uno dei centauri si sarebbe accostati ai bordi del circuito. Un secondo veicolo, sopraggiunto poco dopo, si sarebbe scontrato con il mezzo fermo: per l'urto è finito al centro della carreggiata, creando un ostacolo imprevisto e improvviso per il terzo pilota che sarebbe transitato qualche istante dopo. Giraudo, rimasto a terra, è stato travolto dall'altra moto che, in corsa, non è riuscita a evitarlo.

Una giornata terribile, l'ennesima sul Circuito di Misano. A ottobre scorso, ancora una volta nel Trofeo Italiano Amatori, a perdere la vita fu il 27enne romano Federico Esposto: anche allora la dinamica fu abbastanza simile (investimento a seguito di un incidente). Il decesso avvenne sul colpo mentre l'altro centauro coinvolto fu ricoverato in gravissime condizioni.