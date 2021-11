Peugeot sempre più green: dal 2022 tutti i veicoli da lavoro saranno elettrici Dal 2022 la gamma di veicoli commerciali Peugeot sarà completamente elettrica: all’e-Partner si aggiungono, l’e-Expert e l’e-Boxer, che renderanno il Gruppo Stellantis il primo a farlo. In arrivo anche l’e-Expert Hydrogen: van elettrico alimentato da una pila a combustibile a idrogeno.

A cura di Michele Mazzeo

Dal 2022 l'intera gamma dei veicoli da lavoro Peugeot sarà 100% elettrica. Grazie all'arrivo del Nuovo e-PARTNER e del Nuovo e-BOXER, entrambi 100% elettrici, che si aggiungono al furgone e-EXPERT lanciato l'anno scorso e premiato con il riconoscimento di iVOTY 2021 (International Van of The Year), la rivoluzione elettrica per i professionisti del marchio francese che fa capo al Gruppo Stellantis sarà infatti completata.

Già oggi la casa del Leoncino offre una gamma di veicoli commerciali 100% elettrici in grado di soddisfare nuove esigenze di trasporto dato che conservano tutte le funzionalità delle versioni con motore termico tradizionale, ma generano zero rumore, zero vibrazioni, zero emissioni e zero odore, nonché minori costi di esercizio, facilità di guida, risposta immediata dell'acceleratore e coppia elevata. E con la completa elettrificazione del parco veicoli commerciali Peugeot punta dal 2022 a diventare leader del settore in Europa.

"Dopo averlo annunciato, renderemo ordinabile un’intera gamma di versioni 100% elettrificate dei nostri veicoli commerciali, permettendo così a Stellantis di essere la prima a farlo" ha detto infatti a riguardo Xavier Peugeot, Direttore Generale della Business Unit Veicoli Commerciali del Gruppo Stellantis. Ma non si tratta dell'unica novità che Peugeot ha in serbo per i propri clienti. Oltre ai veicoli 100% elettrici, il costruttore francese avvierà anche la produzione del suo primo veicolo a celle a combustibile a idrogeno, il Nuovo e-EXPERT HYDROGEN: un veicolo che verrà reso disponibile entro la fine dell'anno, permettendo al brand di estendere così la sua offerta alle più avanzate tecnologie di elettrificazione oggi esistenti. "Allo stesso tempo, e per rispondere ad altri usi dei clienti, nelle prossime settimane offriremo una versione con ‘Cella a combustibile a idrogeno' sul nostro commerciale di media grandezza, prova del nostro costante desiderio di innovazione" ha difatti aggiunto Xavier Peugeot.

La gamma dei veicoli commerciali elettrici Peugeot

PEUGEOT e-PARTNER, 100% Elettrico

Forte del suo successo commerciale nel corso delle generazioni e dei numerosi premi vinti, compreso quello di International Van Of The Year nel 2019, PEUGEOT PARTNER è stato commercializzato in più di 100 paesi dal lancio della prima generazione avvenuta nel 1996 ed è stato già prodotto in 2.000.000 di esemplari. Leader nel mercato europeo dal suo lancio nel 2018 nel segmento F1 (furgoni) con una quota di mercato in costante crescita, PEUGEOT PARTNER è ora disponibile con un motore 100% elettrico. Basato sulla piattaforma modulare multienergia EMP2 (Efficient Modular Platform), PEUGEOT e-PARTNER propone un motore 100% elettrico con una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una coppia massima di 260 Nm disponibile istantaneamente, per reattività immediata, senza vibrazioni, senza rumore, senza interruzioni dovute al cambio di marcia, inodore e, ovviamente, senza emissioni di CO2.

Il nuovo PEUGEOT e-PARTNER ha:

un'autonomia fino a 275 km secondo il ciclo WLTP (in attesa di approvazione)

2 lunghezze (4,4 e 4,75m)

2 versioni: furgone (fino a 3 posti) e cabina ampliata (fino a 5 posti)

una capacità di traino fino a 750 kg

un carico utile fino a 800 kg

un volume di carico fino a 4,4 m³, rigorosamente identico a quello della versione termica

PEUGEOT e-EXPERT

Il segmento dei furgoni compatti rappresenta più di 750.000 veicoli in Europa all'anno e PEUGEOT EXPERT ha incrementato la sua presenza ogni anno, fin dal suo lancio avvenuto nel 2016. Sono già state vendute più di 195.000 unità di questa ultima generazione.

La sua versione elettrica è stata votata International Van Of the Year nel 2021 – è il sesto veicolo della casa transalpina incoronato da quando questo premio è stato istituito nel 1992. Come il cugino PEUGEOT e-PARTNER, PEUGEOT e-EXPERT si basa sulla piattaforma modulare multi-energia EMP2 (Efficient Modular Platform) e offre un motore 100% elettrico con una potenza massima di 100 KW (136 CV) ed una coppia massima di 260 Nm disponibile istantaneamente.

Il nuovo PEUGEOT e-EXPERT ha:

una scelta tra 2 batterie da 50 e 75 kWh e 2 livelli di autonomia che offrono fino a 330 km nel ciclo di certificazione WLTP

3 lunghezze (4,61, 4,96 e 5,31m)

una capacità di traino di 1000 kg e un carico utile di 1275 kg

un volume di carico identico a quello della versione termica (6,6 m³)

e-EXPERT HYDROGEN

Inoltre, entro fine anno, Peugeot avvierà la produzione di una versione elettrica alimentata da una pila a combustibile, a idrogeno: il Nuovo PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN. La Casa del Leone è una delle primissime case costruttrici ad offrire questo tipo di motore prodotto in serie. Il Nuovo PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN innova con il suo sistema “power cell plug-in a idrogeno elettrico”, che si compone di:

Una cella a combustibile che produce l'elettricità necessaria per azionare il veicolo utilizzando l'idrogeno a bordo del sistema di serbatoi

Una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio con capacità di 10,5 kWh ricaricabile dalla rete elettrica, che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della marcia

Questo nuovo PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN si distingue inoltre per:

La sua capacità di coprire tutte le distanze senza emissioni locali di CO2

La sua capacità di fare il pieno di idrogeno in 3 minuti, pieno che permette oltre 400 km di autonomia nel ciclo di certificazione WLTP (in corso di certificazione)

Una presa di ricarica per la batteria ad alto voltaggio

2 lunghezze disponibili (4,96 e 5,31 m), con le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni Diesel ed elettrica a batteria

Fino a 6,1 m³ di volume di carico

Carico utile fino a 1100 kg

Fino a 1000 kg di capacità di traino

Il Nuovo e-BOXER PEUGEOT

Il segmento dei grandi furgoni rappresenta più di 550.000 veicoli all'anno in Europa e il PEUGEOT Boxer sta aumentando la sua quota di mercato ogni anno. Forte del suo successo commerciale nel corso delle generazioni, con oltre 1.250.000 veicoli prodotti e commercializzati in 110 paesi dal suo lancio nel 1994, PEUGEOT BOXER è ora offerto anche in una versione 100% elettrica.

Il nuovo PEUGEOT e-BOXER offre un motore 100% elettrico con una potenza massima di 90 kW (122 CV) e una coppia massima di 260 Nm disponibili istantaneamente ed in grado di offrire una reattività immediata, senza vibrazioni, senza rumore, senza cambi di marcia, inodore e, ovviamente, nessuna emissione di CO2. La catena di trazione è dotata di un sistema di recupero dell’energia che agisce sia al rilascio del pedale dell'acceleratore che in frenata. La velocità massima è limitata elettronicamente a 110 km/h (e 90 km/h per le versioni da 4 tonnellate). Il nuovo PEUGEOT e-BOXER combina dimensioni esterne compatte con la massima capacità di carico: le batterie si trovano sotto il pavimento, senza alcun impatto sul volume di carico.

Il nuovo PEUGEOT e-BOXER elettrico ha: