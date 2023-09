Si schianta con la moto contro le barriere, l’incidente è terribile: è arrivato in ospedale a pezzi Charles Wright è il 34enne pilota inglese protagonista di un impatto violento contro la recinzione della pista durante una gara di speedway. È attualmente ricoverato in ospedale con fratture multiple e danni alla colonna vertebrale. “La principale preoccupazione al momento è la sua funzione polmonare”.

Il gravissimo incidente capitato al motociclista inglese durante una gara di speedway.

Charles Wright è finito dritto con la sua moto nelle barriere di contenimento. Lo schianto a bordo del veicolo è stato violento, le immagini altrettanto raccapriccianti. Lo sono state a tal punto che le sagome del mezzo e dello stesso pilota sono state inghiottite in una nuvola di polvere e fumo. Quando è riapparso era a terra, immobile, s'è temuto per la sua vita.

Il gravissimo incidente di gara è avvenuto in Polonia, durante una gara di speedway. Sullo sterrato del dirt track è stato protagonista suo malgrado di una delle carambole più sfortunate e spaventose. La sequenza video-clip dell'accaduto ha permesso di stabilire con certezza cosa è accaduto: poco dopo il via, all'altezza di una delle curve dell'ovale, c'è stato un contatto con la ruota posteriore di un altro concorrente.

Artem Laguta, suo compagno di team, era scattato in cima alla fila. Wright, invece, provava a farsi largo e a uscire dal sandwich di avversari (Patryk Dudek e Krzysztof) in mezzo al quale era finito. È stato allora che ha perso il controllo del mezzo, sbandando in maniera vistosa, fino a scivolare contro la recinzione della pista.

Impossibile frenare: il pilota inglese ha tentato una manovra disperata facendo leva sul manubrio e contro-bilanciando l'inerzia del movimento sfruttando la postura ma quell'espediente s'è rivelato vano. Il replay ha mostrato il suo corpo scaraventato contro gli argini del tracciato, le conseguenze sono state molto serie: ha riportato fratture multiple, lesioni alla colonna vertebrale e alle costole; oltre a traumi al collo, al torace e al braccio destro (ovvero, la zona dell'impatto) i medici gli hanno diagnosticato anche la rottura della clavicola (per questo è stato operato d'urgenza).

Il tentativo del centauro di controbilanciare l’inerzia della moto è vano: si schianta contro le barriere.

Wright, 34 anni, adesso si trova ricoverato nell'ospedale di Wroclaw. Il primo referto medico non è stato incoraggiante perché è grande l'incertezza sulle condizioni future del motociclista. Guarirà e recupererà la piena mobilità oppure sarà compromessa per sempre? Presto per dirlo adesso, servirà attendere ancora del tempo per valutare meglio la sua situazione.

Charles è attualmente in ospedale ed è stato operato alla clavicola. Ha anche riportato fratture multiple alle vertebre e alle costole, danni al collo, al torace e al braccio. Anche se stabile, Charles sta soffrendo molto e non è molto mobile.

La principale preoccupazione al momento è la sua funzione polmonare – si legge ancora nel post pubblicato sulla pagina Facebook del suo team -. Attualmente è sotto ossigeno e ha fatto una radiografia al torace per controllare l'evoluzione della situazione. Speriamo in notizie migliori

L'incidente in Polonia ha di fatto calato il sipario sulla sua stagione, tagliandolo fuori dalla qualificazione dei playoff di Ekstraliga. Ma non è questa la cosa che più conta. Nel 2019 fu campione individuale, nel 2022 ha conquistato il trofeo a squadre al Belle Vue Aces di Manchester. Ora lotta per la sua vita: non è in pericolo ma stabile e molto sofferente