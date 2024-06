Perché Vicky Piria non sarà in TV su Sky e TV8 a commentare il GP di Spagna di Formula 1

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La squadra di Sky Sport F1 non sarà al completo per il GP di Spagna della Formula 1 2024. Durante il weekend di Barcellona infatti al fianco del conduttore Davide Camicioli non ci sarà come di consueto Vicky Piria che ha annunciato la sua assenza. La 30enne milanese, che da quest'anno ha preso il posto di Davide Valsecchi nel team F1 dell'emittente satellitare, dunque non apparirà nelle trasmissioni in diretta TV prima e dopo le qualifiche e la gara del Gran Premio spagnolo (trasmesse poi in differita anche in chiaro su TV8), ma non sarà sostituita.

Perché nella squadra Sky per il GP di Spagna non c'è Vicky Piria

Quella di Vicky Piria durante il weekend del GP di Spagna infatti solamente è un'assenza temporanea dagli studi Sky dovuta a motivi di carattere personale e dal prossimo GP in calendario tornerà ad occupare il suo posto al fianco di Davide Camicioli. Il volto della Formula 1 di Sky difatti nel corso di questo fine settimana sarà impegnata con quella che è la sua attività principale, cioè quella di pilota nella Porsche Carrera Cup Suisse che da venerdì 21 a domenica 23 giugno fa tappa all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il motivo dell'assenza in TV della conduttrice

Ad annunciarlo è stata la stessa Vicky Piria in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Questo weekend purtroppo mancherò. Sono impegnata con la mia gara a Imola con la Porsche 992 GT3 Cup. In qualche modo però mi farò sentire" ha infatti scritto la classe '93 rivelando di fatto la sua mancata presenza durante le trasmissioni di Sky Sport F1 del fine settimana spagnolo della Formula 1.

Chi sostituisce Vicky Piria su Sky nel GP di Spagna della F1 2024

Nessuno però prenderà il posto lasciato momentaneamente vacante da Vicky Piria. La squadra di Sky per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona al Montmelò presente in studio sarà dunque composta da Davide Camicioli, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, mentre nell'impianto catalano come al solito saranno presenti i soliti Carlo Vanzini, Roberto Chinchero, Marc Gené e Mara Sangiorgio.

