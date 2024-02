Chi è Vicky Piria, la pilota che sostituisce Valsecchi nella squadra di Sky per la Formula 1 Nella squadra di Sky che seguirà la Formula 1 nel 2024 ci sarà anche Vicky Piria, pilota milanese che da qualche anno lavora anche in TV e che sostituisce Davide Valsecchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Vicky Piria prende il posto di Davide Valsecchi. La pilota milanese sarà una delle commentatrici del Mondiale di Formula 1, che è alle porte. Sky, che da anni segue in esclusiva il Mondiale, in questa stagione presenta alcune novità di formazione: Davide Valsecchi ha annunciato l'addio, mentre Federica Masolin non condurrà più gli eventi che precedono e seguono Qualifiche e Gp. Promosso sul campo Davide Camicioli e a bordo sale anche Vittoria Piria, che si appresta a diventare ora anche un volto noto al grande pubblico.

Sky e la Formula 1 è un matrimonio che continua con successo da tanti anni. La squadra in buona parte è confermata anche per il 2024 con Vanzini, Chinchero e Gené in commento, con a supporto le analisi di Matteo Bobbi. Mara Sangiorgio inviata ai box e con Davide Camicioli e Vicky Piria come new entry, oltre alla parziale promozione di Ivan Capelli, che era già parte del team motori.

Chi è Vicky Piria, la nuova commentatrice Sky per la Formula 1

Nata a Milano nel 1993 da madre inglese e padre italiano, Vittoria Piria, detta Vicky, ha da sempre la passione per i motori ed è una delle poche donne pilota. All'età di otto anni inizia con i kart, fa il suo esordio nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby. Da quel momento in poi il piede sull'acceleratore è sempre stato il suo must. Quando ha 10 anni si trasferisce a Perugia, dove continua a vivere nel mondo del motorsport e nemmeno sedicenne inizia la sua attività guidando in Formula Renault. Da quel momento in poi non si ferma più.

La carriera in Formula E e W Series di Piria

La pilota italiana ha disputato oltre 120 gare in una dozzina di categorie diverse. Risultati di livello, ma difficoltà enormi extra pista: "Ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita discriminata in quanto donna. Mi sono capitate richieste di posare per Playboy , come mi sono capitati anche incontri con team manager che erano più interessati a portarmi in vacanza in Sardegna piuttosto che farmi correre in macchina".

Ha tirato diritto, è andata avanti e ha corso tanto, pure con la Prema nella Formula Abarth nel 2011, vive anche l'esperienza della Gp3, in una stagione con piloti di buon livello, con la Trident. Guida per la BMW nell'European F3 Open del 2013 e disputa anche 14 gare nella W Series. Mentre nel 2022 sale sul podio nel campionato italiano di Gran Turismo, per poi ottenere, in Italia al Mugello, il primo successo con la Porsche.

L'esperienza in TV: da Mediaset a Sky

Nota agli appassionati Vicky Piria nel 2021 è entrata a far parte della famiglia Mediaset, per la quale ha commentato in veste di opinionista e commentatrice delle gare del Campionato Mondiale di Formula E, oltre che di alcuni appuntamenti dell'Extreme. Volto del programma ‘Drive Up' di Italia 1 ora cambia casacca a passa a Sky, dove sarà in diretta prima e dopo ogni Gran Premio del Mondiale di Formula 1.

