Addio a Masolin e Valsecchi, Sky Sport F1 cambia la squadra alla vigilia del Mondiale La conferenza stampa del 26 febbraio alzerà il velo sulle possibili novità del network in vista della prossima stagione. Chi potrebbe prendere il posto dei popolari conduttori? Ecco quali sono le indiscrezioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

366 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo appuntamento cerchiato in rosso sul calendario del Mondiale di F1 è in Bahrein: dal 29 febbraio al 2 marzo, dalle libere fino al Gran Premio che si correrà di sabato (come quello successivo in Arabia Saudita) sulla pista di Sakhir, il rombo dei motori scandirà la nuova stagione iridata.

A raccontarla nella squadra di Sky Sport che sarà schierata nel Circus non dovrebbero esserci più Federica Masolin e Davide Valsecchi. Dal network satellitare non commentano né smentiscono e rimandano annunci alla conferenza stampa ufficiale del 26 febbraio, ma la voce (sussurrata da f1ingenerale.com) ha preso piede tra gli appassionati. Qualcosa cambierà anche nel team in pista.

Masolin, che già dall'anno scorso si occupa della conduzione delle trasmissioni dedicate alla Champions League, lascerà definitivamente il mondo dei paddock e dell'asfalto rovente per restare entro i confini del football continentale e italiano (è stata lei a presentare anche l'ultima edizione del Gran Galà del calcio AIC).

Leggi anche La Red Bull si spacca a pochi giorni dal Mondiale F1: il caso Horner scoperchia una guerra intestina

Un nuovo percorso professionale alimentato dalla versatilità mostrata da quando ha ricoperto il nuovo incarico nonostante la dissolvenza l'abbia portata su un palcoscenico del tutto differente. Chi prenderà il suo posto? Anche in questo caso per adesso si è nell'ambito delle supposizioni: Davide Camicioli, già volto di Race Anatomy, è il candidato numero uno.

Oltre alla giornalista, c'è curiosità anche sul futuro di Valsecchi: l'ex pilota, oggi opinionista e volto dell'informazione che dà una lettura ‘tecnica' degli eventi, non dovrebbe figurare direttamente nella trasmissione legata alla F1. Nel suo caso – ma si tratta sempre di indiscrezioni – la scelta sarebbe dovuta a una strategia di contenimento dei costi.

Ecco perché, almeno fino a quando non calerà il velo in conferenza, dire che al suo posto ci sarà l'ex pilota Ivan Capelli (nome molto gettonato in queste ore ma non l'unico profilo vagliato) è un'ipotesi, non una certezza.

Fin qui le (possibili) novità ma il canovaccio non verrà stravolto. L'ossatura della rosa dedicata alla Formula 1 dovrebbe prevedere ancora Carlo Vanzini, storica voce della F1 per Sky, Roberto Chinchero ed il pilota Marc Gené. Nel novero dei confermati dovrebbero esserci anche Mara Sangiorgio (a stretto contatto coi protagonisti del mondo dei motori) e Matteo Bobbi.

Chiunque si presenterà ai nastri di partenza nella prossima stagione del Mondiale di F1 è consapevole di raccogliere un'eredità pesante ma, al tempo stesso, una sfida professionale importante.

Formula 1 News Calendario Classifica segui