Gran galà del calcio 2023, dove vederlo in diretta TV e streaming: i premi e i calciatori candidati

Questa sera a Milano si terrà l'undicesima edizione del Gran Galà del Calcio, un appuntamento molto atteso in cui verranno premiati i migliori calciatori e le migliori calciatrici della stagione 2022-2023. Saranno decretate la top 11 del campionato, ma anche i migliori allenatori e i migliori arbitri. L'evento inizierà alle ore 20 e si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport (canali 200 e 201) e sarà condotto da Federica Masolin, al suo fianco il comico Paolo Cevoli. Sul palco la cantante Malika Ayane, e ci sarà uno spazio per lo chef Davide Oldani.

Dove vedere il gran gala del calcio 2023 in TV e streaming: l'orario

Una serata di altissimo livello si prospetta a Milano, dove si terrà il Gran Galà del Calcio 2023. Il meglio della Serie A maschile e femminile, tutti insieme, in unico luogo. L'evento si potrà seguire in diretta TV su Sky a partire dalle ore 20, sul canale 201 (Sky Sport Uno), con dei flash anche su Sky Sport 24 (canale 200). Diretta streaming visibile con Sky Go e NOW.

I premi e le shortlist: chi sono i candidati

Numerosi i premi da assegnare. I calciatori candidati sono ventitré, verrà creata la top 11 dello scorso campionato, che sarà probabilmente ricca di calciatori del Napoli campione d'Italia, ma naturalmente ci sarà spazio per calciatori di molte altre squadre, a partire dall'Inter passando anche per Lazio e Milan. Questo l'elenco dei candidati ufficiali. Verrà scelto poi anche il miglior calciatore della stagione, mentre i tifosi hanno votato il gol più bello.

I candidati alla Top 11 maschile

Portieri: Maignan, Onana, Vicario

Difensori: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori

Centrocampisti: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński

Attaccanti: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen

Portieri: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin

Difensori: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger

Centrocampisti: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso

Attaccanti: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte

Maschile: Luciano Spalletti, Maurizio Sarri, Simone Inzaghi

Daniele Orsato, Daniele Chiffi, Fabio Maresca

Fiorentina, Inter, Napoli

Giovanni Fabbian, Elia Caprile e Stefano Turati

Giovanni Fabbian, Elia Caprile e Stefano Turati