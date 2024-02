Davide Valsecchi annuncia l’addio a Sky prima del Mondiale F1: per lui una nuova avventura Davide Valsecchi annuncia l’addio a Sky Sport F1 alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024: con un video pubblicato sui social l’ex pilota svela cosa farà in futuro e una nuova avventura che lo vedrà protagonista pur lontano dalla TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cambio nella squadra italiana che racconterà il Mondiale di Formula 1 2024 a pochi giorni dal suo inizio. Come anticipato da Fanpage.it, in questa nuova stagione ci sono importanti cambiamenti all'interno della squadra di Sky Sport F1 che detiene i diritti TV del campionato automobilistico più popolare al mondo. Se per l'avvicendamento alla conduzione tra Federica Masolin e (probabilmente) Davide Camicioli bisognerà attendere la presentazione ufficiale del canale tematico dell'emittente satellitare, c'è invece l'ufficialità per quel che riguarda l'addio di Davide Valsecchi.

A confermarlo è stato lo stesso ex pilota comasco con un video pubblicato sui propri profili social nel quale ha anche lasciato trasparire un pizzico di amarezza per la conclusione di questa sua avventura televisiva che durava ormai da circa dieci anni. "Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato!" ha difatti esordito il campione della GP2 del 2012 con tono evidentemente amareggiato.

Messa alle spalle l'esperienza a Sky però Davide Valsecchi continuerà a frequentare il mondo della Formula 1 anche in futuro. Dopo aver annunciato l'addio all'emittente satellitare infatti il classe '87 ha svelato cosa farà nel corso dell'imminente Mondiale F1: "Lavorerò in alcune gare con gli inglesi di F1 TV" ha difatti proseguito l'ex pilota lombardo che durante i weekend di gara in Italia (Imola e Monza) dovrebbe dunque intervistare in pista i piloti per la TV ufficiale della Formula 1 dopo le qualifiche e al termine della corsa della domenica.

Ma non solo. Il 37enne si cimenterà anche in una nuova avventura nella quale continuerà a commentare il mondo del motorsport lontano dalla TV: "Per chi è appassionato come me ho aperto un nuovo blog, ValseMotori.it, dove parleremo di Formula 1, dei ragazzetti ‘terribili’ della F2 e F3 e di auto" ha difatti chiosato Davide Valsecchi che dunque in questo 2024 lascia Sky ma non il Circus e quel mondo di cui fin da bambino ha sempre fatto parte prima da pilota e poi da commentatore della F1 per gli appassionati italiani, ma lo farà in un'altra veste.

