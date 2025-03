Perché la Ferrari ha chiesto a Leclerc di far passare davanti Hamilton durante la qualifica sprint in Cina

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

L'umore in casa Ferrari è alto dopo il day-1 del weekend del GP della Cina. La mini-pole conquistata da Lewis Hamilton nelle qualifiche per la gara sprint ha spazzato via d'incanto i dubbi e le perplessità sorte dopo il disastroso avvio di Mondiale della Formula 1 2025 in Australia. E, dopo l'apparente nervosismo che lo ha pervaso nel fine settimana di Melbourne, anche l'atmosfera all'interno della scuderia sembra essersi rasserenata (con i team radio tra il britannico e il suo nuovo ingegnere di pista apparsi di tutt'altro tono rispetto a quelli andati in scena appena cinque giorni prima).

Se però c'è qualcuno vestito di rosso meno sorridente degli altri dopo il venerdì del GP della Cina questo è sicuramente Charles Leclerc che ha dovuto fare i conti con quella che, numeri alla mano, è la prima sconfitta patita per mano del nuovo compagno di squadra (all'esordio infatti lo aveva battuto sia in qualifica che in gara). Il monegasco ha infatti chiuso la qualifica sprint al quarto posto rimediando un ritardo di due decimi dal miglior crono di giornata (nonché nuovo record della pista cinese) messo a referto proprio dal 40enne di Stevenage.

Nulla di preoccupante dato che, non è un mistero, il circuito di Shanghai non è tra i preferiti del 27enne di Monte-Carlo contrariamente a Lewis Hamilton che invece è primatista per numero di pole position e vittorie ottenute su questo tracciato. Durante le qualifiche sprint però c'è stato un altro episodio che ha un po' stranito Leclerc, vale a dire l'ordine di scambiare posizione con il compagno di squadra (quello che in gergo si chiama ‘Swap') arrivato dal muretto Ferrari pochi istanti prima di lanciarsi per il secondo e ultimo giro lanciato della SQ2 .

La reazione di Leclerc infatti non lascia spazio a dubbi: "Scambiarci ora le posizioni?" ha infatti chiesto in radio spiazzato dalla richiesta che gli era stata appena fatta dal suo ingegnere di pista Bryan Bozzi per conto del team principal Frederic Vasseur. Ricevuta conferma il monegasco ha acconsentito senza però nascondere il suo disappunto per quella che per lui è un'assoluta novità (da anni in Ferrari infatti le posizioni d'uscita dei piloti in qualifica si alternano ad ogni weekend di gara e questa volta era suo turno uscire per primo): "Lo faccio, ma non lo abbiamo mai fatto prima e sono un po' nella m***a adesso" ha infatti detto il classe '97 riferendosi al fatto che in quel momento non avesse un tempo che gli garantisse l'accesso alla decisiva SQ3.

Uno swap che ha stranito Charles Leclerc ma che, per quanto insolito, si è rivelato poi una mossa azzeccata da parte del muretto della Ferrari che è riuscita a portare entrambi i suoi piloti nella fase cruciale della qualifica sprint. C'è infatti un motivo ben preciso per il quale è avvenuta l'anomala richiesta di scambio di posizioni tra i due alfieri della scuderia di Maranello: la diversa temperatura delle gomme che avevano le due monoposto in quel momento nonostante si trovassero nello stesso punto del tracciato. Avendo Leclerc gomme più ‘calde' avrebbe dovuto rallentare un po' il passo per portarle alla temperatura ottimale e questo avrebbe potuto ostacolare Lewis Hamilton che era praticamente incollato ai suoi scarichi con pneumatici già alla giusta temperatura.