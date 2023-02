Perché ci sono dei rastrelli metallici sulle monoposto nei test F1: a cosa servono gli aero-rake Nel corso dei test della Formula 1 2023 sulle monoposto sono comparse delle enormi griglie metalliche: ecco cosa sono e a cosa servono gli aero-rake montate sulle nuove F1 in Bahrain.

A cura di Michele Mazzeo

I test prestagionali di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain sono la prima e unica occasione per le scuderie di testare in pista le nuove monoposto con cui si correrà nel Mondiale di Formula 1 2023.

Inevitabile dunque che i team utilizzino le sessioni in pista (due, una al mattino e uno al pomeriggio, per ognuno dei tre giorni) per raccogliere dati riguardo al comportamento della nuova vettura e confrontarli con quelli emersi in galleria del vento e al simulatore. Ed è per questo che non è insolito vedere le auto con enormi "rastrelli" attaccati alla scocca (nella prima parte della sessione mattutina del day-1 per esempio anche la Ferrari li ha montati sulla SF-23 di Carlos Sainz).

Quelle griglie metalliche, il cui nome tecnico è aero-rake, permettono infatti di capire il punto preciso in cui il flusso d'aria si allontana dal corpo della monoposto e diventa quindi meno pulito. Sui "tubi di Pitot" infatti sono istallati dei sensori progettati per misurare le strutture di flusso esterne alle vetture.

Quando si decide di montare gli aero-rake sulle monoposto gli ingegneri dei team chiedono ai piloti di mantenere un certo passo costante o effettuare alcune correzioni in fase di guida per capire il comportamento aerodinamico della vettura in alcuni particolari momenti. Questo consente quindi di avere dei dati precisi riguardo alle diverse situazioni che si possono poi verificare durante i weekend di gara nell'imminente Mondiale di Formula 1 2023.

I dati reali raccolti attraverso i sensori durante i test F1 2023 in questa tre giorni sul circuito di Sakhir in Bahrain infatti verranno poi confrontati dalle singole scuderie con quelli prospettati nelle simulazioni in galleria del vento fatte prima del debutto in pista. Questo processo è fondamentale qualora si dovesse intervenire in caso di svantaggiose ed evidenti discrepanze tra i due dati e correggere eventuali errori sull'assetto della monoposto per renderla maggiormente competitiva in termini di efficenza aerodinamica, un aspetto che riveste una notevole importanza nella Formula 1 moderna.