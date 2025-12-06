Paura in Formula E, incidente a un giro dalla fine: la macchina di Martí quasi totalmente distrutta

Motori
Brutto incidente in Formula E ma fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti coinvolti. La macchina di Martì vola letteralmente e poi si schianta sull’asfalto finendo per essere quasi distrutta.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

Brutto incidente in Formula E proprio nel primo appuntamento del nuovo Mondiale. Ma fortunatamente tutti i piloti coinvolti ne sono usciti illesi. Protagonista il classe 2005 Pepe Martí (Cupra Kiro) che ha fatto letteralmente un volo sulla pista prima di schiantarsi sull'asfalto. Le immagini sono terribili ma fortunatamente non c'è stata alcuna conseguenza per nessuno. Il tutto egli ultimi giri dell'E-Prix in Brasile quando a pochi chilometri dalla fine la Cupra Kiro di Martì è volata letteralmente sulla testa di Muller prima di impattare a terra.

Incredibilmente quando il silenzio sulla pista la faceva da padrone ecco il pilota uscire dall'auto illeso. Determinante per lo spagnolo l'halo, ovvero la struttura che si trova proprio sulla testa dei piloti e che serve proprio a evitare che il capo venga interessato da una caduta o un impatto. Sospiro di sollievo per tutti gli addetti ai lavori e gli altri piloti che hanno assistito increduli alla scena e soprattutto alla dinamica dell'incidente che ha visto lo spagnolo volare incredibilmente su altre due auto.

Tutto questo inevitabilmente ha portato alla bandiera rossa a 29 giri su 30 con l'obiettivo di togliere tutti i detriti dalla pista. Di fatto a quel punto, dopo l'attesa, si riparte brevemente dietro la Safety Car e l'ultimo diventa un giro veloce in cui Dennis si mette tutti dietro vincendo la gara. Ma come si è arrivati a questo incidente. In pratica la  Cupra di Martì è andata a tamponare due vetture in procinto di entrare in regime di “Full Course Yellow” (si tratta di una specie di bandiera gialla virtuale con velocità limitata ndr) andando a impattare fortemente sulle vetture per poi decollare sulla pista brasiliana.

La macchina dello spagnolo si ribalta e poi si schianta sull'asfalto. Fortunatamente tutti i piloti sono usciti illesi dallo schianto. Martì non si era reso conto del regime di neutralizzazione della gara e del fatto che i piloti davanti a lui avevano rallentato di colpo – come imposto dal regolamento – in rettilineo. Questo però ha costretto la Direzione gara a esporre una bandiera rossa con l'intervento dei soccorsi che dopo essersi accertati delle condizioni del pilota hanno pensato a rimuovere la vettura e ripulire la pista.

Motori
