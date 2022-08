Ocon ha ricreato l’epico sorpasso di Hakkinen a Spa: prima della gara una coincidenza incredibile Nel GP del Belgio della Formula 1 2022 Esteban Ocon è stato protagonista di una spettacolare manovra che ha riportato alla mente l’epico doppio sorpasso compiuto da Hakkinen su Zonta e Michael Schumacher nel 2000. E proprio riguardo al finlandese il pilota Alpine ha svelato un retroscena avvenuto poco prima della corsa sul circuito di Spa.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la pausa estiva il Mondiale della Formula 1 2022 è ripartito con una gara scoppiettante sullo storico circuito di Spa-Francorchamps che ha regalato diversi momenti emozionanti. Tanti infatti gli episodi che hanno caratterizzato il GP del Belgio vinto con un'epica rimonta da Verstappen. Uno però, più degli altri, entra di diritto nella storia della F1, ossia l'incredibile doppio sorpasso compiuto al 34° giro da Esteban Ocon sul rettilineo del Kemmel che ha inevitabilmente riportato alla mente quanto fatto 22 anni prima, sempre lì, da Mika Hakkinen (che in quel caso in un sol colpo superò il doppiato Zonta e il rivale Michael Schumacher).

Il pilota dell'Alpine infatti, approfittando del duello tra Sebastian Vettel e Pierre Gasly, con una singola manovra è riuscito a sopravanzare entrambi guadagnando ben due posizioni: "Vedendo Gasly attaccarlo sulla destra, sono andato a sinistra di Seb che è stato molto corretto lasciandomi lo spazio. A quel punto avendo gomme più fresche sono riuscito a superare anche Gasly e girare all'esterno" ha difatti raccontato lo stesso driver transalpino al termine della gara.

La spettacolare manovra ha inevitabilmente ricordato quella compiuta in quello stesso punto del tracciato belga da Hakkinen nel 2000. Ed è proprio a tal riguardo che, alla fine della corsa, Esteban Ocon ha rivelato una curiosa coincidenza rimarcata poi anche con un simpatico post pubblicato sui propri social network ufficiali: "Mika poco prima della gara è venuto a parlare con me per augurarmi buona fortuna. È stata una incredibile coincidenza" ha difatti rivelato il 25enne di Évreux giunto 7° al traguardo nelle interviste post GP.

Una coincidenza su cui lo stesso pilota Alpine ha poi scherzato su Twitter pubblicando un simpatico meme (quello dei due Spider-man che si indicano a vicenda) in risposta al post fatto qualche giorno prima del GP del Belgio 2022 dall'account ufficiale della Formula 1 che riproponeva proprio il video del leggendario doppio sorpasso di Hakkinen sul circuito di Spa-Francorchamps ai danni di Zonta e Michael Schumacher del 2000. Con questa mossa Ocon, oltre che in pista, si è confermato anche tra i piloti più apprezzati della F1 anche per quel che riguarda la simpatia come dimostra il grande successo che ha avuto il suo post.